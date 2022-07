Tour de France

Tour de France : Bardet, Gaudu… Les Français ont vécu un calvaire dans l’Alpe d’Huez

Publié le 14 juillet 2022 à 21h35 par Thibault Morlain

Ce jeudi, le Tour de France arrivait au sommet de l’Alpe d’Huez. Si Thomas Pidcock a levé les bras en vainqueur au terme des 21 lacets de l’ascension, Tadej Pogaçar n’a lui pas réussi à distancer Jonas Vingegaard. En revanche, pour les Français, cela a été plus compliqué. Dans l’ascension de l’Alpe d’Huez, Romain Bardet et David Gaudu ont perdu du temps sur les autres favoris.

Nouvelle étape de haute montagne ce jeudi sur le Tour de France. Après le spectacle sur le col du Granon, c’était l’Alpe d’Huez qui attendait le peloton. Une montée mythique de la Grande Boucle qui était le terrain de jeu parfait pour Tadej Pogaçar afin de refaire son retard sur Jonas Vingegaard. Remis de sa défaille, le Slovène a attaqué, en vain. Le maillot jaune n’a en effet pas lâché, au contraire de Romain Bardet et David Gaudu. Quand cela a commencé à monter dans l’Alpe d’Huez et que les Jumbo Visma ont accéléré, le coureur de la DSM et celui de Groupama-FDJ ont cédé du terrain et au final, ils sont arrivés avec du retard au sommet.

« Ce n'est pas une superbe journée »

Deuxième au départ de cette 12ème étape du Tour de France, Romain Bardet avait donc une grosse pression sur les épaules. Et le Français n’a donc pas réussi à suivre Vingegaard et Pogaçar. La montée de l’Alpe d’Huez a été compliquée pour Bardet qui a expliqué à l’arrivée pour France Télévisions : « Ce n'est pas une superbe journée, j'ai pris un coup de chaud au milieu de l'Alpe (d'Huez). J'ai commencé à avoir des frissons, j'ai préféré prendre mon rythme sinon c'était un coup à exploser totalement. Et ce n'est pas ce que je voulais. Ça ne s'est pas joué à grand-chose parce que devant, ils ne montaient pas plus vite. J'aurais dû me positionner un petit peu mieux, parce que j'ai senti la chaleur m'envahir et j'ai dû ralentir. Limiter la casse ? Oui, c'est une question de gestion. Soit je tenais 30 secondes de plus et si ça montait pas plus vite, j'aurais pu tenir. Soit ça continuait à cette allure et j'explosais en route. J'ai préféré prendre mon rythme, où je faisais l'élastique. C'est le Tour de France : les journées où on est moins bien, il faut savoir faire le dos rond et subir ».

« Ça fait chier, je n'ai pas confiance en moi »

David Gaudu a lui aussi craqué dans cette Alpe d’Huez alors qu’il était 7ème au départ. « C'était dur avec cette chaleur. Ça fait chier, je n'ai pas confiance en moi. J'ai peur d'exploser du coup je monte à mon rythme alors que je peux peut-être les accrocher devant. Je suis déçu, je manque de confiance en moi depuis le Dauphiné et la dernière étape où j'avais explosé. J'ai fini fort les deux derniers kilomètres. C'est comme ça, on a raté le coche aujourd'hui. Après ce n'est pas terminé. On n'est qu'à la douzième étape. Je sais qu'en troisième semaine généralement j'ai des bonnes sensations », a confié le coureur de la Groupama-FDJ au sommet de l’Alpe d’Huez.

Où en sont Bardet et Gaudu au général ?

A l’arrivée, Romain Bardet a concédé 19 secondes sur les favoris. David Gaudu est lui arrivé à 54 secondes du groupe Vinegaard. Par conséquent, au classement général, le coureur DSM perd sa place de 2ème se retrouvant maintenant 4ème à 2 minutes 35. Gaudu est lui toujours 7ème, mais à 4 minutes 07.