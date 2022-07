Tour de France

Tour de France : «C’est bien qu’Alaphilippe ne soit pas là»

Publié le 17 juillet 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Suite à sa chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe s’était lancé dans un contre-la-montre pour se remettre physiquement et être prêt pour prendre le départ du Tour de France. Et lorsqu’on a vu le champion du monde au Championnat de France, on pensait qu’il serait du départ de la Grande Boucle à Copenhague. La Quick-Step Alpha Vinyl en a finalement décidé autrement, Alaphilippe n’a pas été sélectionné pour le Tour de France. Une décision qui fait le bonheur de certains dans le peloton.

Les Français ne brillent pas vraiment sur ce Tour de France. En effet, jusqu’à présent, aucun tricolore ne s’est imposé sur la Grande Boucle. On attend donc avec impatience la première victoire d’un Français, ce qui aurait déjà pu être le cas si Julian Alaphilippe avait été présent sur cette édition 2022. Sur les 5 dernières victoires françaises sur le Tour de France, 3 sont pour lui. Mais la Quick-Step Alpha Vinyl en a finalement décidé autrement. Considérant que le double champion du monde n’était pas à 100% physiquement suite à se grosse chute sur Liège-Bastogne-Liège, l’équipe d’Alaphilippe n’a pas sélectionné sa star pour ce Tour de France. Une absence qui fait énormément parler sur le bord de la route, où Julian Alaphilippe est énormément regretté, mais aussi au sein du peloton, où les avis divergent un peu plus.

« Ça nous met un peu plus en valeur »

Dans des propos rapportés par L’Equipe , Anthony Turgis a ainsi tenu un discours étonnant concernant l’absence de Julian Alaphilippe. Ainsi, aux yeux du coureur de l’équipe TotalEnergies, cela est un mal pour un bien, puisque cela profite aux autres Français. « D’un côté, je suis déçu qu’il ne soit pas là au départ du Tour car c’est la star française, mais de l’autre, c’est bien pour les autres qu’il ne soit pas là, ça nous met un peu plus en valeur », a expliqué Turgis. Le fait est toutefois que sans Alaphilippe, les autres Français ne brillent pas plus.

« Alaphilippe est le coureur numéro 1 en France »

Directeur sportif de l’équipe AG2R-Citroën, Julien Jurdie fait lui partie de ceux qui regrettent de ne pas voir Alaphilippe sur ce Tour de France. « L’an passé, il nous avait débarrassé de la question : « A quand la première victoire française sur le Tour ? », dès la première étape et depuis, nous n’en avons plus eu aucun. Alaphilippe est le coureur numéro 1 en France : l’étape à Mende aurait été parfaite pour lui et il aurait eu plein d’autres opportunités », a-t-il lâché, rapporté par le quotidien sportif.

« Julian sera bien au départ de la prochaine Vuelta »