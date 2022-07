Tour de France

Tour de France : Coup de tonnerre pour le maillot jaune

Publié le 17 juillet 2022 à 10h35 par Thibault Morlain mis à jour le 17 juillet 2022 à 10h36

Jonas Vinegaard est donc toujours le maillot jaune du Tour de France. Malgré les attaques de Tadej Pogaçar, le Danois résiste parfaitement et il peut également compter sur l’armada de la Jumbo Visma pour contrôler la course. Toutefois, Vingegaard va désormais devoir faire sans un énorme élément à ses côtés : Primoz Roglic. En effet, ce dimanche, le Slovène, blessé, a décidé de quitter les routes du Tour de France.

Au départ du Tour de France, la Jumbo Visma se présentait comme le principal rival de Tadej Pogaçar. Il faut dire que la formation néerlandaise était plus armée que jamais pour ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Elle l’a d’ailleurs montré à l’occasion de la première semaine avec les exploits de Wout Van Aert. Si Pogaçar a ensuite réussi à reprendre la tunique de leader, la défaillance du Slovène dans le col du Granon a profité à Jonas Vingegaard, deuxième du dernier Tour de France, pour prendre les commandes. Et aujourd’hui, le Danois est très solide, Pogaçar n’arrivant pas à le lâcher lorsqu’il a attaqué. Et Primoz Roglic dans tout ça ? Le Slovène se présentait lui aussi à Copenhague avec l’espoir de remporter le Tour de France. Un espoir qui s’est vite évaporé à l’occasion de l’étape des pavés sur la Grande Boucle. Et celle-ci vient d’ailleurs de se terminer pour Roglic.

Un Tour de France compliqué pour Roglic

Annoncé comme l’un des favoris du Tour de France, Primoz Roglic a finalement tout perdu à l’occasion de l’étape des pavés. En effet, le leader de la Jumbo Visma avait sévèrement chuté, au point d’ailleurs de se démettre l’épaule. Il avait d’ailleurs réussi à se la remettre tout seul. « Je me suis relevé rapidement et j'ai repris mon vélo mais, très vite, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai dû m'arrêter et emprunter le siège d'un spectateur pour remettre moi-même mon épaule en place. Comme cela m'est déjà arrivé, je sais comment faire, j'attrape mon genou et je tire fort », avait expliqué Roglic. Mais le Slovène avait alors perdu gros et il ne pouvait alors plus viser le maillot jaune. Il s’est alors reconverti en équipier modèle pour Jonas Vingegaard et il l’a énormément aidé à enfiler le maillot jaune. Une aide précieuse pour le Danois, qui ne pourra désormais plus compter sur Primoz Roglic.

C’est fini pour Roglic

Malgré sa chute sur les pavés, Primoz Roglic avait tout de même continué le Tour de France. Il n’empêche que le Slovène avait montré certaines limites par la suite, notamment en haute montagne. Il faut dire que le coureur de la Jumbo Visma n’avait jamais complètement guéri. Face à cela, Roglic a décidé de dire stop ce dimanche, en abandonnant le Tour de France. « J'arrête là pour permettre à mes blessures de guérir. Je suis fier de ma participation au classement général et j'ai confiance en mon équipe pour concrétiser nos ambitions pour le maillot jaune et le maillot vert », a expliqué Primoz Roglic, rapporté par L’Equipe .

🇫🇷 #TDF2022Primoz about his #DNS in stage 15 @LeTour“I’m proud of my contribution to the current standings and I trust that the team will realise our yellow and green ambitions. Thanks to everybody for your great support.” pic.twitter.com/aw0juGFWwO — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 17, 2022

Coup dur pour Vingegaard

Primoz Roglic quitte donc le Tour de France ce dimanche. Si le Slovène n’avait plus aucun espoir au classement général, cela est tout de même un coup dur pour Jonas Vingegaard, le maillot jaune, et la Jumbo Visma. En effet, la formation néerlandaise perd un gros élément qui était capable d’assurer le rythme en montagne. Il va désormais falloir faire sans Roglic, mais Vingegaard reste encore très bien entouré avec Van Aert ou encore Kruijswijk.