Tour de France : Vingegaard lance un terrible avertissement à Pogacar

Publié le 16 juillet 2022 à 23h35 par Dan Marciano

Malgré les attaques successives de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard est parvenu à conserver son avance sur son dauphin. Questionné sur sa course à l'arrivée, le coureur danois de la Jumbo-Visma s'est montré serein. Le maillot jaune a annoncé qu'il n'avait pas trop souffert ce samedi. Info ou intox ? Les prochaines étapes dans les Pyrénées devraient être chaudes.

La quatorzième étape entre Saint-Etienne et Mende n'a pas été de tout repos pour le maillot jaune, Jonas Vingegaard. Le Danois a été l'objet de plusieurs attaques de la part de Tadej Pogacar, son dauphin au classement général. Le Slovène a tenté de mettre en difficulté le coureur de la Jumbo-Visma dès le premier col de la journée, la côte de Saint-Just-Malmont, placée en troisième catégorie. Surpris par cette offensive, Vingegaard a mis quelques secondes avant de faire son retard sur Pogacar, intenable depuis sa fringale dans les pentes du col de Granon.

Tour de France : Matthews réalise un gros numéro à Mende, Pogacar impuissant face à Vingegaard https://t.co/Klre2zOvKy pic.twitter.com/5tfyJCNl5b — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

« Je pense que ça ne m'a pas coûté trop d'énergie »

Après cette étape, Jonas Vingegaard est revenu sur cette attaque de Tadej Pogacar en tout début de course. « Je ne dirais pas que je suis surpris qu'il ait essayé mais à ce moment-là, j'étais un peu trop loin dans le peloton. Il m'a fallu un peu de temps pour revenir sur lui, j'ai fait l'effort et je pense que ça ne m'a pas coûté trop d'énergie » a confié le Danois dans des propos rapportés par RMC Sport. Dans la montée vers Mende, le double vainqueur du Tour de France a planté une dernière banderille, mais il était trop juste pour distancer Vingegaard, serein avant d'aborder la quinzième étape, mais aussi la troisième semaine, marquée par trois étapes de montagne dans les Pyrénées.

« J'ai passé une bonne journée »

Jonas Vingegaard s'attend évidemment à recevoir plusieurs offensives, notamment dans les Pyrénées lors de la troisième semaine. « Je savais très bien que Tadej (Pogacar) allait m’attaquer aujourd’hui (samedi). Il va le faire à chaque fois qu’il en aura l’occasion, et je ferais pareil si j’étais à sa place. Je serais surpris s’il faisait autre chose, il va peut-être même m’attaquer pendant la journée de repos (rires). Mon travail, c’est de rester bien concentré et de ne pas me laisser surprendre. En tout cas, j’ai pu rester avec lui quand il est passé à l’offensive, et ça me va bien. Aujourd’hui (samedi), la dernière côte était difficile, même si elle était plutôt courte. Nous avons fait une belle montée et j’ai passé une bonne journée en jaune. C’est encore une nouvelle expérience pour moi et j’y prends plaisir sur chaque étape » a admis le coureur dans des propos rapportés par Cyclism Actu.

