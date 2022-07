Tour de France

Tour de France : Les 5 dernières victoires françaises sur le Tour

Publié le 17 juillet 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

En cette année 2022, le Tour de France ne sourit clairement pas aux coureurs français. En effet, après plus de deux semaines de course, le compteur tricolore est toujours bloqué à 0 victoire d’étape. Les Français essayent pourtant de se hisser dans les échappées pour tenter de l’emporter. En vain. Les dernières victoires françaises commencent d’ailleurs à remonter sur le Tour de France.

Bien évidemment, lors du Tour de France, le public présent sur le bord de la route espère voir un Français l’emporter. Or, en 2022, ce n’est toujours pas le cas. Après 14 étapes sur cette Grande Boucle, aucun coureur tricolore n’a levé les bras en vainqueur à l’arrivée. Ce samedi, Thibaut Pinot a terminé 3ème à Mende. Avant lui, Romain Bardet avait terminé 3ème au Col du Granon, David Gaudu a lui aussi été 3ème à Longwy. Mais cela n’a donc jamais été mieux pour les Français sur ce Tour de France. Il ne reste d'ailleurs plus beaucoup d'occasions d'ici la fin du Tour de France pour l'emporter. Les ambitions sont pourtant là pour certains comme Romain Bardet et Thibaut Pinot. Mais concrétiser cela est plus dur que jamais.

Julian Alaphilippe en 2021

Et pour assister à la dernière victoire d’un Français sur le Tour de France, il faut remonter à la 1ère étape de l’édition 2021. Celle-ci reliait alors Brest à Landerneau et ce n’est autre que Julian Alaphilippe qui s’était imposé, s’emparant alors du maillot jaune par la même occasion. Malheureusement pour la délégation française, le double champion du monde n’est pas là pour cette Grande Boucle 2022. Et sans Alaphilippe, les Français ont donc du mal à s’imposer.

Nans Peters en 2020

Le 5 septembre 2020, à l’occasion de la 5ème étape du Tour de France entre Cazères et Loudenvielle, c’est Nans Peters qui s’était imposé. Le coureur de l’équipe AG2R La Mondiale l'avait alors emporté en solitaire à l’occasion de cette première étape dans les Pyrénées. C’était la deuxième victoire pour un Français sur ce Tour 2020, puisque quelques jours auparavant, Julian Alaphilippe, encore une fois, avait réussi à l’emporter.

Julian Alaphilippe en 2020

Encore une victoire et encore un maillot jaune. Le 30 août 2020, Julian Alaphilippe avait déjà fait coup double sur le Tour de France. A l’occasion de la 2ème étape reliant Nice à Nice, le Français s’était imposé au sprint devant Marc Hirschi. Une victoire importante pour Alaphilippe également d’un point de vue personnel, lui qui venait de perdre son père quelques jours auparavant. « Je voulais dédier cette victoire à mon papa, ça me tenait à cœur ! », avait-il pu expliquer.

Thibaut Pinot en 2019

Il faut ensuite remonter en 2019 pour voir un autre Français l’emporter. Et le 20 juillet 2019, c’est Thibaut Pinot qui s’était imposé au sommet du Tourmalet. Alors que le coureur de la Groupama-FDJ n’y arrive pas forcément à l'occasion de ce Tour de France 2022, sur les pentes du Tourmalet, il avait impressionné tout le monde. On se souvient notamment des images de son patron, Marc Madiot, en train de crier en voyant les images de son exploit. Et quel exploit pour Thibaut Pinot, qui l’avait alors emporté devant Julian Alaphilippe, maillot jaune, ou encore Egan Bernal, qui avait fini par gagner le Tour quelques jours plus tard.

Julian Alaphilippe en 2019

Encore une fois, en 2019, Julian Alaphilippe avait fait briller les Français sur la Grande Boucle. Cette année là, il avait d’ailleurs porter le maillot jaune pendant 14 jours et il avait également gagner 2 étapes, dont celle du 19 juillet, la veille du succès de Pinot, lors d’un contre-la-montre autour de Pau. Bien que cet exercice solitaire ne soit pas là où le champion du monde excelle, il avait alors surpris tout le monde et surtout les spécialistes. Son maillot jaune lui avait donné des ailes et Alaphilippe l’avait ainsi emporté.