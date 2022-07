Tour de France

Tour de France : Thibaut Pinot galère, une énorme annonce tombe

Publié le 17 juillet 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Sur ce Tour de France, Thibaut Pinot ne s’alignait pas pour jouer le classement général, comme cela a pu être le cas pour lui ces dernières années, mais plutôt pour gagner des étapes. Le fait est que jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas pour le coureur de la Groupama-FDJ, qui est toutefois passé proche de s’imposer sur cette Grande Boucle. Une victoire qui pourrait toutefois arriver prochainement pour Pinot si l’on en croit son patron.

La Groupama-FDJ a décidé de miser sur David Gaudu pour ce Tour de France. C’est lui le leader, tandis que Thibaut Pinot a quelque peu carte blanche de son côté. Ne jouant pas le général, le coureur de 32 ans se présentait donc au départ à Copenhague avec l’espoir de remporter des étapes sur cette Grande Boucle et ajouter ainsi de nouvelles lignes à son palmarès. Alors que le Tour de France passait par chez lui du côté de la Super Planche des Belles Filles, on l’attendait à cette occasion. Malheureusement, les jambes n’étaient pas si bonnes. D’ailleurs, pour le moment, Pinot n’a toujours pas gagné, bien qu’il soit passé proche du succès. Ce samedi, à Mende, il a terminé 3ème et il y a quelques jours, à Châtel, Thibaut Pinot y a cru pour la victoire, finissant finalement 4ème.

« On va avoir du bon Pinot dans la dernière semaine »

Il va donc falloir patienter encore un peu pour assister à une victoire de Thibaut Pinot sur ce Tour de France. Cela pourrait être le cas lors de la 3ème semaine dans les Pyrénées. Patron de la Groupama-FDJ, Marc Madiot a lâché une grosse annonce à ce sujet. « Thibaut est sur une phase ascendante, en progrès. Il manque peut-être encore un tout petit peu de confiance en lui au moment crucial mais il a plutôt bien couru. Ce n’était pas la météo qui lui convient le mieux. Je pense qu’on va avoir du bon Pinot dans la dernière semaine, ça c’est sûr. Dans les grands cols, on va retrouver du grand Pinot », a-t-il lâché pour RMC à propos de Pinot.

« J’attends aussi les Pyrénées »

De son côté, Thibaut Pinot ne désespère également pas. En effet, rapporté par Le Parisien , le Français a expliqué : « Ce qu’il me manque pour enfin gagner une étape ? Un peu de tout, de la réussite et des jambes. Tout doit être réuni. Aujourd’hui, c’était dur à contrôler. L’équipe Bora a bien contrôlé. C’était assez tactique. Aucune équipe n’avait intérêt à m’emmener au pied. Cela se comprend. C’est le jeu. Mais par rapport à mes données de puissance, je sais que je ne suis pas au top. Je me bats avec mes moyens. J’attends aussi les Pyrénées. Je pense que ça ira peut-être encore mieux là-bas. On va tenter et réessayer ».

