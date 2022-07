Cyclisme

Tour de France : Secte, disparition… L’effroyable histoire de Pogacar

Publié le 18 juillet 2022 à 7h35 par Axel Cornic

Double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogačar court derrière Jonas Vingegaard pour essayer de rafler une troisième victoire de rang. Une tâche immense qui n’est toutefois pas la seule bataille qu’il mène en ce moment, puisque le Slovène se bat également pour retrouver Julija, sa petite cousine qui semble avoir été récemment enlevée.

Après un début tonitruant, Tadej Pogačar semblait avoir tué le Tour de France dès sa première semaine. Le prodige slovène a surclassé ses adversaires en raflant rapidement le Maillot Jaune... qu’il n’a toutefois pas gardé longtemps ! Esseulé, il a en effet succombé aux harcèlements des Jumbo-Visma et vu Jonas Vingegaard lui subtiliser la plus précieuse tunique du Tour de France.

« Vingegaard ? On peut dire désormais qu'on est à égalité »

Depuis, Tadej Pogačar se bat comme un diable pour récupérer du terrain sur son adversaire... ce qu’il a réussi à faire lors des dernières étapes. Ce dimanche, il a en effet pu profiter d’une chute de Jonas Vingegaard, qui a d’ailleurs perdu très gros avec le forfait de son coéquipier Primoz Roglic. « Je ne sais pas s'il s'est fait très mal » a confié d’après L’Equipe le Slovène, concernant la chute de son adversaire. « C'est vrai qu'il n'est jamais bon de tomber mais je l'ai vu pédaler normalement et il m'a dit que ça allait. On peut dire désormais qu'on est à égalité, ça va être intéressant la semaine prochaine ».

La fille du cousin de Pogačar enlevée depuis novembre 2021

Mais le Tour de France n’est pas la seule bataille que mène Tadej Pogačar ! Ce dimanche, RMC Sport nous apprend que le cycliste se bat également pour retrouve la fille de son cousin, vraisemblablement enlevée par sa propre mer en novembre dernier. Julija Pogačar serait vraisemblablement en Espagne et cette sombre histoire est lié à une secte conspirationniste qui sévirait en Slovénie et qui se nommerait Lana Praner z Gospodi, soit Lana Praner et les Seigneurs, du nom de sa fondatrice. A en croire RMC Sport, cette gouroue aurait depuis plusieurs années monté une sorte de religion portant sur la liberté et le pouvoir d’action individuel, assurant notamment être revenue d’entre les morts.

