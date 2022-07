Cyclisme

Tour de France : Pogacar lâche un gros coup de pression à Vingegaard

Publié le 17 juillet 2022 à 23h35 par Bernard Colas

Jonas Vingegaard a connu une sale journée ce dimanche en chutant et en voyant deux de ses coéquipiers se retirer du Tour de France : Primoz Roglic puis Steven Kruijswijk. L’équipe Jumbo-Visma est désormais réduite à six coureurs avant les Pyrénées, tout comme l’UAE Team Emirates de Tadej Pogacar, motivé avant d’entamer cette dernière semaine.

Sous une chaleur écrasante, Jonas Vingegaard est parvenu à conserver son maillot jaune ce dimanche lors de la 15e étape du Tour de France entre Rodez à Carcassonne, mais la journée n’a pas été de tout repos pour le leader de la Jumbo-Visma. Avant le départ, le Danois a vu Primoz Roglic se retirer de la Grande Boucle en raison d’une blessure au dos. « J'arrête là pour permettre à mes blessures de guérir. Je suis fier de ma participation au classement général et j'ai confiance en mon équipe pour concrétiser nos ambitions pour le maillot jaune et le maillot vert », a confié le Slovène.

Après Roglic, Kruijswijk abandonne le Tour de France

Un premier coup dur pour Vingegaard qui a ensuite perdu l’un de ses fidèles lieutenants sur l’épreuve du jour. 13e du classement général à 17"16 du maillot jaune avant le départ, Steven Kruijswijk est tombé avec d’autres coureurs à 64km de la ligne d’arrivée et n’a pas pu reprendre la route. Le Néerlandais se tenait l’épaule droite et a été évacué sur civière. Avec ces deux forfaits, l’équipe Jumbo-Visma est désormais réduite à six coureurs avant les Pyrénées, de quoi compliquer les affaires de Jonas Vingegaard.

« Une mauvaise journée pour nous »

« Aujourd’hui a été une mauvaise journée pour nous , n’a pas caché Jonas Vingegaard ce dimanche, dans des propos relayés par Cyclismactu . Steven a dû quitter la course après une lourde chute, Tiesj et moi avons également touché le sol par la suite. Je vais bien, j’espère pouvoir en dire autant de Tiesj. Il est tombé sur moi, je ne pouvais rien faire de plus. Malheureusement, ce sont des choses qui se produisent dans le cyclisme. J’ai juste des écorchures sur le côté gauche de mon corps . »





Tour de France : Chutes, blessure… Vingegaard se livre sur son calvaire https://t.co/KgPO8Z2Hh3 pic.twitter.com/dplECVYmuw — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

« On peut dire désormais qu'on est à égalité, ça va être intéressant la semaine prochaine », prévient Pogacar