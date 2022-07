Tour de France

La dernière chance de Pogaçar pour le maillot jaune ?

Publié le 21 juillet à 07h35 par Thibault Morlain

Les Champs-Elysées se rapprochent petit à petit pour le peloton du Tour de France. Mais avant d’arriver à Paris, il faudra se frotter une dernière fois à la haute étape. Et le programme de cette 18ème étape est très relevé. Pour cette dernière étape de haute montagne dans les Pyrénées, c’est le meilleur grimpeur qui devrait lever les bras en vainqueur côté d’Hautacam.

Place donc à la 18ème étape du Tour de France ce jeudi 21 juillet. Pour le peloton, le parcours ira de Lourdes à Hautacam. Une étape de haute montagne qui risque encore de faire de gros dégâts au classement général. « Défaillances, coups d'éclats et rebondissements en tous genres sont envisageables lorsqu’il s’agit d’enchaîner sans le moindre répit les ascensions aux cols d’Aubisque, de Spandelles, inédit sur le Tour, et enfin la montée d’Hautacam. Si les positions ne sont pas déjà figées, la grande bataille du Tour peut se jouer sur cet ultime acte pyrénéen », a assuré Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.



La haute montagne au programme

Le programme de cette 18ème étape est assez impressionnant. Pas forcément en ce qui concernant la longueur de l’étape, ce sont 143,2 kilomètres qui sont prévus, mais plutôt pour ce qui est de la difficulté. Les cols prévus vont poser énormément de problèmes aux coureurs du Tour de France. Il faudra d’abord se frotter à l’une des ascensions les plus mythiques de la Grande Boucle, le col d’Aubisque (hors catégorie, 16,4 kilomètres à 7,1% de moyenne). Direction ensuite le col de Spandelles (1ère catégorie, 10,3 kilomètres à 8,3% de moyenne). Et c’est au somment de l’ascension vers Hautacam que l’arrivée de cette étape du Tour de France sera jugée.

Tour de France - Alaphilippe : L’énorme tacle de Marion Rousse https://t.co/B2v7SllGEf pic.twitter.com/agXRbPKbMl — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Direction Hautacam

C’est donc à Hautacam que la ligne d’arrivée de cette 18ème étape se trouvera ce jeudi. Et pour arriver le premier, il faudra fournir de très gros efforts. En effet, la montée va mettre à rude épreuve tous les organismes, déjà très fatigués après les efforts consentis depuis le départ du Tour de France. Mais il faudra encore s’arracher pendant 13,6 kilomètres de montée, à 7,8% de moyenne. Mais certains passages seront plus compliqués que d’autres puisque certains pourcentages grimperont à plus de 11%.

Ultime explication entre Pogaçar et Vingegaard ?

Bien qu’une échappée pourrait prendre de l’avance sur le peloton avant d’entamer le col d’Aubisque, le vainqueur de cette 18ème étape devrait plutôt se trouver parmi les favoris du Tour de France et surtout entre Tadej Pogaçar et Jonas Vingegaard. En effet, compte tenu de ce relief et des enjeux encore présents sur cette Grande Boucle, on devrait surtout assister à une explication entre favoris. Pogaçar l’a promis, il attaquera tous les jours dans les Pyrénées. Et ce jeudi, c’est sa dernière occasion, avant le contre-la-montre, de reprendre du temps sur Jonas Vingegaard. Si le Slovène veut retrouver son maillot jaune, il faudra donc attaquer plusieurs fois afin de creuser le maximum d’écart. Une bataille acharnée qui ne devrait laisser aucune chance aux autres, en dessous du niveau de ces deux coureurs. Vingegaard ? Pogaçar ? Le Tour de France pourrait se jouer à l'occasion de cette 18ème étape.