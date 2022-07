Tour de France

Tour de France : Enorme polémique révélée sur le Tour

Publié le 20 juillet à 21h35 par Thibault Morlain

Ce mercredi, le Tour de France disputait sa 18ème étape entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Une étape de haute montagne et à l’arrivée, c’est Tadej Pogaçar qui a été plus rapide que Jonas Vingegaard dans la dernière rampe. Une étape qui aurait pu être marquée par de gros accidents puisqu’une polémique a été révélée.

A quelques jours de l’arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées, le peloton se trouve actuellement dans les Pyrénées. Ça grimpe donc sur la Grande Boucle et à ce petit jeu, ce sont les grands favoris qui sont les meilleurs. Ce mercredi, à l’occasion de la 18ème étape entre Lourdes et Peyragudes, on a eu le droit à un nouveau duel entre Jonas Vingegaard, le maillot jaune, et son dauphin, Tadej Pogaçar. Bien que le Slovène n’a pas pu décrocher le leader de sa roue, il a tout de même réussi à s’imposer, réussissant par la même occasion à reprendre 4 secondes sur le Danois grâce au jeu des bonifications. Les deux plus forts de ce Tour sont donc arrivés ensemble au terme de cette grosse étape qui passait notamment par le col d’Aubisque. D’ailleurs, dans la descente de celui-ci, on aurait pu assister à certaines catastrophes.

Des clous sur la route

La 18ème étape du Tour de France passait donc par le col d’Aubisque, un col mythique de la Grande Boucle. C’est d’ailleurs Thibaut Pinot qui est passé en premier au sommet de cette ascension. Il s’est donc ensuite lancé dans la descente vers la Hourquette d’Ancizan. Aucun accident n’a d’ailleurs été relevé dans cette descente. Mais cela aurait pu être pire. En effet, sur Twitter , un fan présent sur ce tronçon de route a fait une incroyable révélation. Il a ainsi dévoilé la présence de clous dans la descente du col d’Aubisque. Plusieurs dizaines de clous se trouvaient alors sur la route du Tour de France et en descente, cela aurait pu faire de gros dégâts. Finalement, tout s’est visiblement bien passé pour le peloton de la Grande Boucle à cet endroit de la course.

🚨🚨🚨🚨CUIDADO!!!En el comienzo de bajada desde Aubisque hacia Soulor, llena de clavos!!!Todos esos clavos recogidos desde la bici hasta mi posición @pedrodelgadoweb @teledeporte@amantes_cycling @lasgafasdesolda#TDF2022#TourRTVE20J pic.twitter.com/LNNY1Mvq8e — Iban (@I_Sanmar) July 20, 2022

Ce n’est pas la première fois

Voilà donc une nouvelle polémique sur le Tour de France après notamment la manifestation des écologistes qui avait obligé la direction de course de neutraliser l’étape. Cette fois, c’étaient des clous qui se trouvaient donc sur la route. Et ce n’est pas la première fois que cela arrive sur la Grande Boucle. En effet, en 2012, à l’occasion de l’étape entre Limoux et Foix, on avait alors retrouvé de nombreux clous de tapissiers dans l’ascension du col de Péguère. Face à cela, le peloton avait décidé de ralentir considérablement le rythme afin d’éviter la catastrophe et de nombreuses crevaisons parmi les coureurs.

« Gagner l’étape est incroyable »