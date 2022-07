Tour de France

Victoire pour Pogaçar, Vingegaard toujours maillot jaune

Publié le 20 juillet à 17h13 par Thibault Morlain

Ça grimpait encore sur la route du Tour de France à l’occasion de cette 17ème étape. Au programme notamment 3 cols de 1ère catégorie avec une arrivée jugée au sommet de l’ascension vers Peyragudes. Une étape de haute montagne promise aux meilleurs grimpeurs du peloton. Et sur ce terrain de jeu, c’est Tadej Pogaçar qui s’est imposé ce mercredi.

Actuellement dans les Pyrénées, le Tour de France se frotte à nouveau à la haute montagne. Et le programme de cette 17ème étape était assez relevé pour le peloton. Un terrain de jeu idéal pour les favoris de la Grande Boucle et notamment Tadej Pogaçar. En retard de plus de 2 minutes sur Jonas Vingegaard, le Slovène a promis d’attaquer tous les jours dans les Pyrénées. Voilà donc que le rendez-vous était à nouveau fixé pour Pogaçar

Ça bouge dans le col d’Aspin

Pour cette étape courte en terme de distance, cela a démarré très fort avec un rythme très élevé. En effet, chacun a rapidement voulu s’échapper et former l’échappée du jour. Les attaques se sont multipliées. En vain toutefois pendant de longs kilomètres. Dans le col d’Aspin, Thibaut Pinot et même Romain Bardet, après sa déconvenue de la veille, ont tenté leur chance pour intégrer une échappée. Le coureur de la Groupama-FDJ a d’ailleurs franchi en tête cette ascension de 1ère catégorie avec dans sa route Alexey Lutsenko. Bardet était lui dans le groupe de contre à 45 secondes.



Dans la Hourquette d’Ancizan, c’est un coéquipier de Pogaçar qui a nettement élevé le rythme dans le peloton maillot jaune. De quoi faire exploser certains coureurs et pas des moindres dont Adam Yates (6ème du général). Pour les autres, on voyait de nombreuses grimaces sur les visages avec cette montée à vive allure. C’était notamment difficile pour David Gaudu, qui a tout même réussi à accrocher les roues.

Gaudu craque, un duel Vingegaard-Pogaçar

Place ensuite à la 3ème difficulté du jour et elle aussi a encore fait des dégâts sous l’impulsion de l’équipe UAE. Si David Gaudu avait réussi à suivre auparavant, il n’a cette fois pas pu rester au sein du peloton maillot jaune. 5ème au départ de l’étape, le coureur de la Groupama-FDJ a eu d’énormes difficultés, tout comme son coéquipier, Thibaut Pinot, à l’avant qui n’a pas pu rester en tête et qui a fini par se relever pour aller aider Gaudu. Et comme attendu, au fil des kilomètres, Tadej Pogaçar et Jonas Vingegaard ont repris tout le monde à l’avant. Il n’y avait alors plus que les deux favoris du Tour de France pour se disputer la victoire d’étape.

3ème victoire pour Pogaçar

Accompagné d’un coéquipier, Tadej Pogaçar était donc face à Jonas Vingegaard dans cette montée finale vers Peyragudes. Ce duel s’est finalement joué dans la dernière rampe à 16%. Le maillot jaune ou le maillot blanc ? C’est Pogaçar qui a été le premier à accélérer, et si Vingegaard est resté dans sa roue, c’est bien le Slovène qui est resté en tête et a levé les bras en vainqueur. Sa 3ème victoire d’étape sur ce Tour de France.

🏆🇸🇮 @TamauPogi wins in Peyragudes!🏆🇸🇮 @TamauPogi s’impose à Peyragudes !#TDF2022 pic.twitter.com/H3B7bfcmsI — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2022

Classement de l’étape :



1- Tadej Pogaçar

2- Jonas Vingegaard + 0sec

3- Brandon McNulty + 32 sec

4- Geraint Thomas + 2 min 07

5- Alexey Lutsenko + 2min 34

Quels changements au général ?

Au général, Jonas Vingegaard reste maillot jaune et Tadej Pogaçar deuxième. Mais au jeu des bonifications, le Slovène a repris 4 secondes, comptant désormais 2 minutes 18 de retard. Geraint Thomas consolide lui sa troisième place au général, bien qu’il perde du temps sur les deux devant lui, pointant désormais à 4 minutes 56 du leader. David Gaudu reste lui finalement à la 5ème place, revenant à 4 secondes de Nairo Quintana, 4ème.