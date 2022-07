Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Avant leur duel final, Vingegaard prévient Pogacar

Publié le 20 juillet à 10h35 par Dan Marciano

La seizième étape du Tour de France a été le théâtre d'une nouvelle offensive de Tadej Pogacar, désireux de récupérer son maillot jaune. Mais le Slovène n'avait pas les jambes pour distancer un solide Jonas Vingegaard, notamment lors de l'ascension du Port de Lers. Sûr de ses forces, le maillot jaune a tenu à envoyer un message fort à son concurrent avant leur première grosse explication dans les Pyrénées ce mercredi.

Le duel entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se poursuit sur la route du Tour de France. Depuis sa défaillance lors de l'ascension du col du Granon, le Slovène tente de refaire son retard au classement général. Positionné à la deuxième place, à 2 minutes 22 secondes du maillot jaune, le double vainqueur du Tour de France enchaîne les attaques. La seizième étape n'a pas fait exception. Pogacar a essayé de distancer son concurrent dans le Port de Lers, puis en descente un peu plus tard. Mais comme à chaque fois, l'histoire se répète. Calme sur son vélo, Vingeggard ne s'affole pas et parvient à refaire son retard sur le maillot blanc.

Tour de France - 16e étape : Vingegaard résiste encore à Pogaçar, Bardet perd tout https://t.co/s7sNBkYhKx pic.twitter.com/4tDo7upoFE — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

« Je savais que Tadej Pogacar attaquerait, il attaquera chaque jour et je le suivrai chaque jour »

Confiant sur son vélo, Vingegaard l'est aussi lorsqu'il s'agit de commenter les attaques de Tadej Pogacar. « Je suis déjà heureux d'avoir pu suivre Tadej Pogacar à chacune de ses attaques. On est obligé de courir au jour le jour. Je vais continuer à faire de mon mieux et à voir ce que ça va finalement donner à Paris (...) Je savais que Tadej Pogacar attaquerait, il attaquera chaque jour et je le suivrai chaque jour. Je n’ai pas l’impression que ma forme régresse. Je récupère bien et le jour de repos a été le bienvenu après ma chute. Qu’il attaque de loin, ce n’est pas mal pour moi. Plus la course est dure et plus ça m’avantage » a-t-il confié à l'arrivée aux journalises présents, dans des propos rapportés par L'Equipe.

« Aujourd’hui, ce n’était pas idéal en montée pour prendre beaucoup de temps, demain et après-demain seront des journées plus adaptées »

De son côté, Tadej Pogacar a admis qu'il était difficile de créer des écarts ce mardi. Mais les prochaines étapes dans les Pyrénées lui offrent l'occasion de refaire son retard, à condition que les jambes répondent. « Ce n’était pas le jour que j’espérais. J’ai essayé, mais ce n’était pas notre jour. Ce n'est pas une mauvaise journée, mais pas une très bonne non plus, surtout pour l'équipe. Nous avons perdu Marc Soler très tôt avec des problèmes d’estomac, Rafal Majka a eu des problèmes mécaniques dans la montée finale. Et puis Jumbo-Visma avait aussi envoyé Wout Van Aert à l'avant. J’espère une amélioration dans les prochains jours. Les descentes ne sont toujours pas mon terrain de prédilection pour forcer la décision. Aujourd’hui, ce n’était pas idéal en montée pour prendre beaucoup de temps, demain et après-demain seront des journées plus adaptées » a déclaré le Slovène dans des propos rapportés par Eurosport.

Première grosse explication dans les Pyrénées ce mercredi

Demain c'est déjà aujourd'hui. La première explication dans les Pyrénées a lieu ce mercredi. La 17ème étape du Tour de France est l'une des plus courtes de cette édition (129km), mais il ne faut pas se fier à sa longueur. Quatre cols sont au programme, dont trois de première catégorie. Après un départ en plaine, les coureurs affronteront le col d'Aspin avant le col de Val Louront Azet, puis la terrible montée vers Peyragudes. Pogacar devrait une nouvelle fois être à l'attaque. Vingegaard parviendra-t-il à le suivre ? Le duel final est lancé.