Tour de France

Tour de France : Voilà ce qui attend Pogaçar et Vingegaard pour la dernière semaine du Tour

Publié le 18 juillet 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

Place maintenant à la 3ème et dernière semaine du Tour de France pour les coureurs. Après les pavés ou encore les cols des Pyrénées, le chemin est encore long avant d’arriver sur les Champs-Elysées. Il faudra ainsi encore fournir des efforts jusqu’à Paris et pas des moindres. En effet, de gros obstacles vont se dresser sur la route du peloton. Voilà ce qui attend les coureurs du Tour de France pour cette 3ème semaine.

Qui de Jonas Vingegaard ou Tadej Pogaçar remportera le Tour de France cette année ? Le Slovène va tenter de réaliser le 3 à la suite, mais aujourd’hui, il n’est que deuxième derrière le Danois de la Jumbo Visma avec 2 minutes 22 de retard. Après sa défaillance dans le col du Granon, Pogaçar a perdu gros, mais il est capable de refaire son retard. Pour cela, il faudra décrocher Vingegaard de sa route et cela ne sera pas une mince affaire. Dernièrement, le Slovène a tenté, mais le maillot jaune n’a cédé aucun terrain. Tadej Pogaçar ne désespère toutefois pas et il va encore attaquer. Dans les Pyrénées, il aura d’ailleurs un terrain de jeu parfait pour placer ses attaques et faire craquer une bonne fois pour toute Jonas Vingegaard.

Danger dans les Pyrénées

Après les Alpes, le Tour de France passera donc par les Pyrénées. Cela commencera ce mardi à l’occasion de l’étape entre Carcassone et Foix. De quoi se mettre un peu en jambes avant les grosses étapes des deux joueurs suivant. Et les profils font peur. Mercredi, il faudra relier Saint-Gaudens à Peyragudes avec un gros programme : un col de 2ème catégorie et 3 cols de 1ère catégorie dont le Col d’Aspin et donc la montée vers Peyragudes avec notamment des passages à 16% à la fin de la montée. Direction ensuite Hautacam en partant de Lourdes. Là encore, le programme sera corsé avec 1 col de 1ère catégorie et 2 cols de hors-catégorie dont celle menant à Hautacam d’environ 14 kilomètres à 7,8% de moyenne. De terribles ascensions qui donneront ainsi l’occasion aux meilleurs grimpeurs de se détacher des autres coureurs.

Un dernier contre-la-montre décisif ?

Et une fois les Pyrénées passées, le Tour de France pourrait encore ne pas être totalement joué. Si l’étape entre Castelnau et Cahors devrait profiter à une échappée, il y aura ensuite le contre-la-montre à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées. 40,7 kilomètres sont ainsi prévu entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Un tracé plat qui donnera l’occasion aux spécialistes de la discipline de s’exprimer et peut-être à Tadej Pogaçar de reprendre des dernières précieuses secondes, lui qui excellent sur cet effort individuel. C’est d’ailleurs sur ce contre-la-montre à la veille de l’arrivée à Paris que Pogaçar avait gagné le Tour de France en 2020, faisant une remontada sur Primoz Roglic.

Feu d’artifice sur les Champs-Elysées

Direction ensuite les Champs-Elysées pour le Tour de France pour un final en apothéose comme c’est le cas chaque année. Les coureurs partiront ainsi de La Défense Arena pour rejoindre la plus belle avenue du monde. Une dernière occasion de se montrer pour les sprinteurs et remporter une victoire de prestige. De quoi permettre à Wout Van Aert notamment de ponctuer son exceptionnel Tour de France. Et pour l’équipe du maillot jaune, cela permettra aussi de célébrer une victoire tant méritée après 3 semaines d’efforts intenses.