Tour de France

Dopage : Pogaçar, Vingegaard… La stat qui sème le trouble

Publié le 20 juillet à 23h35 par Thibault Morlain

Ce mercredi, sur la 17ème étape du Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogaçar ont poursuivi leur démonstration de force. Les deux sont arrivés ensemble à Peyragudes, mais c’est le Slovène qui a terminé premier. Une belle victoire au terme d’une étape de haute montagne avec plusieurs cols au programme. Des ascensions qui ont d’ailleurs été montées à une vitesse folle. De quoi alors soulever certaines questions à propos de Pogaçar et Vingegaard.

Depuis le début du Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogaçar sont tout simplement au-dessus du lot et meilleurs que les autres coureurs du peloton. Alors qu’on pensait le Slovène invincible, le Danois de la Jumbo Visma réussit à lui tenir tête. Et depuis qu’il a repris le maillot jaune au sommet du col du Granon, Vingegaard ne lâche plus Pogaçar d’une semelle. Cela a encore été le cas ce mercredi à l’occasion de la 17ème étape dans les Pyrénées. Malgré le programme relevé et les nombreuses ascensions, le maillot blanc n’a pas réussi à creuser les écarts, bien qu’il se soit tout de même imposé à Peyragudes. Tadej Pogaçar était pourtant en position de force durant cette étape. Malgré que l’équipe UAE soit diminuée suite aux nombreux forfaits, Brandon McNulty a maintenu un train d’enfer que personne n’a pu tenir, à part donc Pogaçar et Vingegaard.

La montée record de Vingegaard et Pogaçar

Sous l’impulsion de Brandon McNulty, Tadej Pogaçar et Jonas Vingegaard ont gravi les difficultés du jour à une vitesse folle. Cela a notamment été le cas dans le col d’Azet. En effet, ce mercredi, les deux stars du Tour de France ont établi un nouveau record à l’occasion de cette montée. Ainsi, ils ont monté le Col d’Azet en 26 minutes 38.

🚨 NEW CLIMBING RECORD! Brandon McNulty, Tadej Pogacar and Jonas Vingegaard faster on Col d'Azet than Marco Pantani, Jan Ullrich and Richard Virenque in 1997. #TDF2022 pic.twitter.com/TGzZrzYvPP — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 20, 2022

Un record atomisé

Avec ce nouveau temps, Jonas Vingegaard et Tadej Pogaçar ont explosé le précédent record de plus de deux minutes. Celui-ci datait de 1997 et était de 28 minutes 56. C’étaient alors Marco Pantani et Richard Virenque qui avaient établi cette marque. Forcément, face à cette performance du maillot jaune et du maillot blanc, les questions se posent à nouveau concernant les histoires de dopage étant donné qu’à l’époque de Pantani et Virenque, ces méthodes étaient fréquentes.

« Ma seule défense, c'est d'avoir ma conscience pour moi »