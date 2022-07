Tour de France

Après avoir explosé, Bardet raconte son énorme calvaire

Publié le 19 juillet à 20h35 par Thibault Morlain

Terrible journée pour Romain Bardet. Au lendemain d’une journée de repos, le coureur de la DSM a eu énormément de mal sur les premières pentes des Pyrénées. Et à l’arrivée, l’addition a été salée pour le Français. Alors qu’on rêvait de voir Bardet sur le podium à Paris, cela n’est désormais quasiment plus possible. Ce mardi, le calvaire a été terrible comme a pu le confier le principal intéressé.

Avant de rallier les Champs-Elysées, le Tour de France passe donc par les Pyrénées. Et ce mardi, à l’occasion de la 16ème étape, il fallait rallier Carcassonne et Foix. Une nouvelle étape de montagne sur la Grande Boucle qui n’a pas pu départager Jonas Vingegaard et Tadej Pogaçar. Malgré les attaques du Slovène, le maillot jaune n’a rien lâché et est resté dans la roue de son adversaire. En revanche, Romain Bardet a lui craqué dans ces ascensions. Le coureur de l’équipe DSM n’a pas réussi à suivre les meilleurs. Cela a été très compliqué et pour lui et au final, Bardet a perdu très gros l’occasion de cette 16ème étape,

« C'était un calvaire »

Déjà en difficulté lors des précédentes étapes de montagne, Romain Bardet n’a encore une fois pas pu suivre le rythme des meilleurs comme la route a commencé à s’élever. Et à l’arrivée du côté de Foix, Bardet est revenu sur son calvaire ce mardi. « J'étais vraiment super fébrile. J'ai eu des maux de tête. C'était une des pires journées que j'ai connu depuis un petit moment. C'était un calvaire et je tire un grand coup de chapeau à mes équipiers qui ont été là au début et à la fin. Sans eux je pense que je ne finissais pas l'étape. Je ne sais pas (si c'est à cause de la chaleur). Je ne me sentais vraiment pas bien, j'ai eu des frissons mes tempes qui tapaient. C'était un jour terrible et je ne l’ai pas vu venir », a-t-il expliqué, rapporté par RMC.

« J’espère rebondir »

Gros coup de moins bien donc pour Romain Bardet. Pour autant, le Français souhaite garder espoir pour la suite du Tour de France. En effet, Bardet espère se relever le plus rapidement possible. « J’espère rebondir, l’envie sera là. Ce n’était même pas les jambes. Simplement, j’étais complètement perdu. Je n'avais rien. Ma tête tapait et j'étais vraiment à côté de la plaque », a-t-il également lâché. A voir maintenant s’il aura les forces nécessaires pour cela. Et les prochaines étapes sont encore plus dantesques. De plus, avec le contre-la-montre à la veille de l’arrivée, Bardet risque encore de perdre du terrain sur les meilleurs.

Bardet dégringole au général

Suite à ce calvaire, Romain Bardet a perdu très gros au classement général. Au départ de cette étape, le coureur DSM pointait à la 4ème place et il y avait ainsi l’espoir d’un podium sur les Champs-Elysées. Désormais, cela semble être de l’histoire ancienne. En effet, Romain Bardet pointe désormais à la 9ème place. Et pour son retard, il est de l’ordre de 6 minutes 37 sur Jonas Vingegaard.