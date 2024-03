Cyclisme : Triplé Giro-Vuelta-Tour ? Pogacar y songe bien !

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar va débuter sa saison ce samedi à l’occasion des Strade Bianche. Il a évoqué ses objectifs à l’occasion d’un entretien à Eurosport. Et il est permis d’en tirer la conclusion que le champion slovène songe bel et bien à enchaîner avec la Vuelta pour tenter un légendaire triplé Giro-Tour-Vuelta. Explication.

A quelques heures de sa reprise de la compétition à l’occasion des Strade Bianche, Tadej Pogacar, qui va tenter cette année un improbable doublé Giro-Tour, d’où un démarrage plutôt tardif de sa saison, s’est projeté sur les objectifs à venir à l’occasion d’un entretien accordé à Eurosport .

« Les JO ? Je ne vais pas abandonner le Tour à cause de ça »

Le champion slovène a notamment déclaré, dans des propos rapportés par Het Nieuwsblad : « C'est une approche différente cette année. Un peu plus tard que d'habitude, mais pas trop tard ? J’ai déjà beaucoup travaillé avant de reprendre, car j’ai deux gros tours en tête. Donc j’ai plein de choses à faire (rires). Normalement, j'aime participer à certaines compétitions, mais ce n'était pas le cas cette saison. Mais si vous simulez une certaine course pendant l'entraînement, vous pouvez être bien préparé. Il y a pas mal de coureurs pour qui la Strade est la première course de l'année. Les Jeux Olympiques ? Je ne vais pas abandonner le Tour à cause de ça. Tout d'abord, je veux faire un Giro fort et je dois ensuite aussi pouvoir disputer le Tour à un niveau élevé. Les Jeux sont une compétition d'une journée. Je ne vais pas changer mon calendrier pour ça. Les objectifs sont donc le Giro, le Tour et le Championnat du Monde ».

Sa réponse sur la Vuelta est lourde de sens