Cyclisme : Roglic se livre sur le doublé Giro-Tour de Pogacar…

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé au mensuel Vélo Magazine, Primoz Roglic, le nouveau leader de la Bora-Hansgrohe est revenu sur son ambition de remporter enfin le Tour de France. Et dans l’évaluation de ses chances de victoire, la capacité de Pogacar à enchaîner Giro-Tour n’est pas négligeable. Primoz Roglic n’a pas éludé le sujet. Analyse.

Primoz Roglic a quitté la Visma-Lease A Bike cet hiver pour rejoindre la Bora-Hansgrohe avec le projet affirmé de jouer la victoire au Tour de France, ce qu’il n’aurait pas été en mesure de faire au sein de la formation hollandaise, toute entière au service de Vingegaard en juillet.

« Le Tour de France, c’est évidemment la raison majeure de mon départ »

A l’occasion d’un entretien accordé au mensuel Vélo Magazine , le champion slovène assume totalement ce choix : « Il fallait changer. Mon équipe ne pouvait pas m’offrir les courses que je veux gagner. Le Tour de France est évidemment la raison majeure. C’est mon objectif ultime ». Avec l’objectif Tour clairement en tête, Roglic se prépare à affronter une concurrence XXL l’été prochain entre Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et Tadej Pogacar.

« Les conséquences physiques du Giro ? Il le sait et le voit par lui-même »