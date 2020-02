Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Egan Bernal se méfie de Pinot et Alaphilippe !

2 février 2020

Interrogé sur la concurrence de Thibaut Pinot et de Julian Alaphilippe pour le Tour de France, Egan Bernal, tenant du titre, avoue se méfier des deux Tricolores.

Tenant du titre, Egan Bernal aura forcément à cœur d'à nouveau briller sur le Tour de France. Le Colombien devra battre la concurrence, notamment de ses coéquipiers ou des Français, pour lever les bras en vainqueur. Contraint d’abandonner l'an passé, Thibaut Pinot ne cache pas ses ambitions pour la Grande Boucle, alors que Julian Alaphilippe essaiera de retrouver le maillot jaune. Interrogé par le Dauphiné Libéré , Bernal se prononce sur les leaders de la Groupama-FDJ et de la Deceuninck-Quick Step.

« Pinot fera partie de mes adversaires. Alaphilippe sera également un rival pour le maillot jaune »