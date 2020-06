Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet affiche ses ambitions pour le Tour de France !

Publié le 9 juin 2020 à 13h35 par T.M.

Déjà monté à 2 reprises sur le podium du Tour de France, Romain Bardet assure que cette année, il ne fera pas du classement général une obsession.

Qui sera le successeur de Bernard Hinault au palmarès du Tour de France ? Depuis 1985, plus aucun Français n’a réussi à ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Si actuellement de nombreux espoirs sont placés sur Thibaut Pinot, Romain Bardet reste également une belle chance tricolore. Le coureur de l’équipe AG2R-La Mondiale est d’ailleurs monté à deux reprises sur le podium de la Grande Boucle (2ème en 2016, 3ème en 2017). Ces dernières années, cela a toutefois été plus difficile pour Bardet, bien qu’il ait réussi à ramener le maillot à pois l’année dernière. De quoi faire le natif de Brioude, qui ne se mettra finalement pas la pression pour la prochaine édition du Tour.

« Mon esprit n’était pas calé sur le Tour de France cette saison »