Cyclisme

Cyclisme : La nouvelle annonce de Thibaut Pinot pour le Tour de France !

Publié le 12 février 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Présent sur cette cinquième édition du Tour de Provence, Thibaut Pinot en profite pour évoquer la pression à quelques mois de la Grande Boucle.

Contraint d’abandonner à deux étapes de la fin du dernier Tour de France, Thibaut Pinot aura forcément à cœur de briller cette année. Le leader de la Groupama-FDJ retrouve la compétition à partir de jeudi pour le Tour de Provence. Le Tricolore tente donc de retrouver des sensations avant les prochaines échéances, dont Paris-Nice (8 au 15 mars) et la Grande Boucle (27 juin au 19 juillet). Dans des déclarations relayées par Le Figaro ce mercredi, Pinot estime mieux gérer la pression.

« La pression, je sais la gérer »