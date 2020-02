Cyclisme

Cyclisme : L'annonce d’Egan Bernal sur le prochain Tour de France !

Publié le 10 février 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Sacré sur le Tour de France 2019, Egan Bernal s'est prononcé sur la concurrence de Primoz Roglic et de Tom Dumoulin lors de la nouvelle édition.

Du 27 juin au 19 juillet, la crème du cyclisme mondial se retrouvera pour la 107e édition du Tour de France. Egan Bernal tentera de conserver son sacre, mais la concurrence s'annonce rude pour le jeune pensionnaire d'INEOS, avec Christopher Froome, Geraint Thomas, ses coéquipiers, ou Tom Dumoulin. Dans des propos accordés à la Cadena SER ce lundi, Bernal admet que le Néerlandais sera son principal adversaire.

« Le Tour sera plus difficile est plus dur que celui de l’an passé »