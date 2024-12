Tour de France : Exploit légendaire, Tadej Pogacar dit non !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il sort d'une saison absolument exceptionnelle durant laquelle il a remporté 25 courses, Tadej Pogacar aborde 2025 avec toujours autant d'ambition. Cependant, le Slovène assure qu'il ne tentera pas de réaliser le triplé en remportant les trois grands tours. Un exploit qui n'a jamais été réalisé, mais pour le moment Pogacar se concentre sur le Tour de France. Il choisira plus tard entre le Giro et la Vuelta.

Tadej Pogacar est un homme de défi. Le Slovène est entré dans l'histoire du cyclisme avec une saison légendaire durant laquelle il a remporté 25 courses, dont le Tour de France, le Giro et les Championnats du monde. Un triplé rarissime dans l'histoire. Mais le coureur d'UAE Emirates peut-il réaliser l'exploit unique de remporter les trois grands tours sur une seule saison, ce qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire ? Vainqueur du Giro pour sa première participation cette année, et triple Maillot Jaune à l'arrivée d'un Tour de France, Tadej Pogacar n'entend toutefois pas tenter cet exploit en 2025.

Pogacar dévoile son programme pour 2025

Dans des propos rapportés par L'EQUIPE, Tadej Pogacar a fixé ses ambitions pour 2025 : « Mon programme n'a rien de fou : je vais débuter au UAE Tour comme les années passées puis probablement poursuivre avec des Classiques en Italie et en Belgique avec les pavés avant de débuter la préparation pour le Tour. Le Tour de France est l'objectif principal avec le Championnat du monde (au Rwanda) que je vais essayer de gagner une nouvelle fois ». Autrement dit, le Slovène briguera une quatrième victoire sur le Tour de France, mais pas de triplé des grands tours.

«La course la plus importante reste le Tour de France»

« Je ne pense pas, nous avons trente coureurs dans l'équipe, je n'ai pas besoin de courir toutes les courses. J'adorerais essayer mais cette année, ce n'est pas la priorité. J'ai couru le Giro et le Tour cette année, et que ce soit le Giro et le Tour ou le Tour et la Vuelta, ce serait chouette. J'ai testé deux Tours et c'est vraiment sympa, peu importe dans quel ordre. Il suffit de bien s'organiser, de planifier les périodes d'entraînement et de repos. Mais la course la plus importante reste le Tour de France », ajoute Tadej Pogacar qui devra donc trancher entre le Giro et la Vuelta pour compléter son programme.