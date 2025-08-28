Cyclisme - Vuelta : Gaudu ? Vingegaard annonce la couleur

Alexandre Higounet

Alors que son début de Tour d’Espagne laisse les plus grands espoirs ouverts pour la suite, notamment une lutte véritable avec le trio Vingegaard-Ayuso-Joao Almeida pour le maillot amarillo, David Gaudu va passer un premier gros test aujourd’hui avec la montée sur Andorre. Jonas Vingegaard ne s’y est pas trompé...

Auteur d’un excellent début de Vuelta, ponctué d’une victoire d’étape en costaud devant Mads Pedersen et Jonas Vingegaard et d’une journée avec le maillot amarillo sur le dos, David Gaudu a non seulement réalisé un comeback plutôt inattendu tant il était apparu très loin de son meilleur niveau au Giro, mais surtout il offre des perspectives très intéressantes pour le reste de la Vuelta, d’une part car il se montre dans une condition absolument au top et d’autre part car son passé en Grand Tour démontre qu’il peut rêver très haut, à un podium voire mieux.

Cyclisme - Vuelta : Un premier grand objectif pour David Gaudu https://t.co/8isaWdX31J — le10sport (@le10sport) August 27, 2025

Premier révélateur aujourd’hui pour David Gaudu Entouré d’une équipe solide entièrement dévouée à son service, le grimpeur breton peut donc envisager la suite avec ambition. Au point d’être capable de réellement lutter avec Jonas Vingegaard, Juan Ayuso et Joao Almeida pour la victoire finale ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer avec certitude, mais l’étape du jour, arrivant au sommet de Pal Androrra, une montée de 1ère catégorie, escaladée après une autre ascension de 1ère catégorie et une autre de 2ème catégorie, offre un parcours qui révèlera le véritable niveau de Gaudu face aux trois prétendants principaux du classement général.