Cyclisme - Vuelta : Gaudu ? Vingegaard annonce la couleur

Alors que son début de Tour d’Espagne laisse les plus grands espoirs ouverts pour la suite, notamment une lutte véritable avec le trio Vingegaard-Ayuso-Joao Almeida pour le maillot amarillo, David Gaudu va passer un premier gros test aujourd’hui avec la montée sur Andorre. Jonas Vingegaard ne s’y est pas trompé...
Auteur d’un excellent début de Vuelta, ponctué d’une victoire d’étape en costaud devant Mads Pedersen et Jonas Vingegaard et d’une journée avec le maillot amarillo sur le dos, David Gaudu a non seulement réalisé un comeback plutôt inattendu tant il était apparu très loin de son meilleur niveau au Giro, mais surtout il offre des perspectives très intéressantes pour le reste de la Vuelta, d’une part car il se montre dans une condition absolument au top et d’autre part car son passé en Grand Tour démontre qu’il peut rêver très haut, à un podium voire mieux.
Premier révélateur aujourd’hui pour David Gaudu
Entouré d’une équipe solide entièrement dévouée à son service, le grimpeur breton peut donc envisager la suite avec ambition. Au point d’être capable de réellement lutter avec Jonas Vingegaard, Juan Ayuso et Joao Almeida pour la victoire finale ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer avec certitude, mais l’étape du jour, arrivant au sommet de Pal Androrra, une montée de 1ère catégorie, escaladée après une autre ascension de 1ère catégorie et une autre de 2ème catégorie, offre un parcours qui révèlera le véritable niveau de Gaudu face aux trois prétendants principaux du classement général.
« A partir de maintenant, il faut être prêt à se battre »
Interrogé mercredi soir après le contre-la-montre par équipe lui ayant permis de reprendre le maillot de leader au grimpeur de la Groupama-FDJ, Jonas Vingegaard ne s’y est d’ailleurs pas trompé, annonçant un premier gros rendez-vous pour aujourd’hui dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Tout d'abord, nous avons fait un excellent travail avec l'équipe. Nous avons été rapides, mais pour être honnête, nous avons peut-être été un peu plus lents que les autres équipes en milieu d'étape. Nous aurions peut-être pu aller plus vite, il faudra regarder, mais tout le monde a été super fort. Je pense que nous pouvons être satisfaits de la performance de chacun aujourd'hui. Je suis super content de retrouver le maillot amarillo, c'est un magnifique maillot. Hier, je l'ai perdu, mais chaque jour qui passe avec le maillot est agréable. Demain, c'est la première vraie étape difficile, il faut être prêt à se battre ». Pour l’instant 6ème du général à 16 secondes de Vingegaard, donc toujours dans les clous, David Gaudu devrait en savoir plus ce soir sur sa capacité à lutter à ce niveau.