Rupture - Alaphilippe : Marion Rousse, la déclaration qui fait parler

Cela fait cinq ans que Julian Alaphilippe partage la vie de Marion Rousse. Ensemble, le couple a un enfant de quatre ans du nom de Nino. Un changement de vie total pour la consultante de France Télévisions qui est survenu quelques mois après son divorce avec Tony Gallopin qui était son compagnon pendant plus d’une décennie. Un vieux dossier est ressorti par Melty.

Au début de l’année 2020, Marion Rousse et Tony Gallopin se séparaient après douze années de vie commune. Une annonce choc et qui pourrait avoir eu un impact sur la carrière du vainqueur d’une étape du Tour de France et du Classique de San-Sebastian de 2013. Et pour cause, à compter de 2020, Gallopin a sombré sportivement parlant en prenant sa retraite en 2023. Son divorce avec Tony Gallopin a permis à Marion Rousse de trouver son âme sœur en la personne de Julian Alaphilippe. Un cycliste qui lui avait déjà tapé dans l’œil sur le plan purement sportif en 2018 lorsqu’elle était toujours en couple avec Tony Gallopin.

Avant même sa séparation avec Gallopin, Rousse avait humainement craqué pour Alaphilippe Melty reprend ce jeudi des anciennes déclarations de Marion Rousse datant de l’année en question pour Sports Auvergne. « C’est un garçon attachant, toujours de bonne humeur, c’est un peu le clown de service. Julian a besoin de jouer, de s’amuser et de prendre du plaisir sur un vélo pour performer. Julian est le coureur le plus talentueux de sa génération et c’est peut-être aujourd’hui le plus talentueux du peloton. Il fait marrer tout le monde, et puis surtout parce qu’il gagne et parce que c’est un bon mec. (…) Il est aussi capable de gagner des courses d’une semaine. Ça peut être aussi un très bon grimpeur. Aujourd’hui, il n’a peut-être pas intérêt à se focaliser sur les courses de trois semaines, mais pourquoi ne pas y venir plus tard. Une chose est certaine, on n’a pas fini d’être surpris avec lui ».