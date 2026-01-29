Cyclisme : « Vingegaard, ça doit le rendre fou ! »

Alexandre Higounet

Lundi dernier, Jonas Vingegaard a lourdement chuté - heureusement sans gravité - dans une descente lors d'une sortie d'entrainement programmée lors de son stage de préparation du côté de Malaga en Espagne, en tentant de distancer un cycliste amateur qui avait pris sa roue. Ces dernières heures, plusieurs coureurs ou anciens coureurs sont venus au soutien du champion danois.

En début de semaine, Jonas Vingegaard a lourdement chuté lors d'une sortie d'entraînement à l'occasion d'un stage de préparation du côté de Malaga, en tentant de semer un coursier amateur qui avait pris sa roue et le prenait en photo avec son téléphone. Si le coureur danois ne s'est pas fait mal, l'incident a connu quelques prolongements. Après un communiqué de l'équipe Visma-Lease A Bike appelant les fans de cyclisme à laisser au maximum les champions tranquilles lors de leurs sorties d'entraînements, le coureur qui suivait Vingegaard a posté un commentaire sur Strava, à côté d'une photo de lui dans la roue du Danois, comme relayé par cyclinguptodate.com : « Vous pouvez être professionnel, mais vous pouvez aussi être humble. Il descendait vite juste pour se débarrasser de moi. Ce n'est pas mon métier, je suis juste un amateur comme un autre, alors je ne crois pas que sa colère en tant que professionnel soit justifiée ».

« Si Jonas a dit à ce type que ça le dérangeait et que celui-ci a continué, ça peut être vraiment agaçant » Ces dernières heures, plusieurs coureurs ou anciens coureurs sont venus au soutien du leader danois. Interrogé par RMC, Paul Penhoët, l'un des sprinteurs de la Groupama-FDJ, a ainsi lancé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Si Jonas a dit à ce type que ça le dérangeait et que celui-ci a continué, ça peut être vraiment agaçant. En groupe, ça va plus vite, donc il y a généralement moins de monde, mais pour ceux qui viennent ici en stage individuel, il y a plus de gens qui essaient de rester avec eux, surtout quand ce sont des grands noms. La route appartient à tous, mais il est important que les gens comprennent que nous sommes en train de nous entraîner et que cela aussi doit être respecté. Pourquoi ne pas nous demander si ça nous dérange ou non qu'ils restent avec nous ? ».