Cyclisme : Vingegaard au bord d'un choix décisif ?

Alors qu'il a ciblé en priorité le Tour de France ces dernières années, ce qui le condamnait à ne jamais disputer le Tour d'Italie, Jonas Vingegaard apparaît sur le point de faire le choix très fort de disputer le Giro la saison prochaine. Le leader danois du Team Visma-Lease A Bike a en tout cas été interrogé sur le sujet à l'occasion d'une interview accordée au quotidien espagnol Marca.

Depuis plusieurs semaines, le bruit court que Jonas Vingegaard pourrait décider de prendre le départ du Tour d'Italie la saison prochaine, dans l'idée de remporter le maillot rose et ainsi de cocher les trois Grands Tours à son palmarès. Le leader danois du Team Visma-Lease A Bike ne fait d'ailleurs rien pour arrêter la rumeur puisqu'il ne cache pas que la victoire au Giro constitue l'un de ses grands objectifs à l'avenir, comme il l'a de nouveau répété à l'occasion d'un entretien accordé à Marca : « Si je ne devais gagner qu'une seule course d'ici à la fin de ma carrière ? Je crois que je préférerais le Giro d'Italia ».

« Si je ne devais gagner qu'une seule course d'ici à la fin de ma carrière ? Le Giro d'Italia » Et lorsque le quotidien Marca l'interroge ouvertement sur sa participation au Tour d'Italie la saison prochaine, Vingegaard est loin de l'exclure : « Je ne peux rien commenter pour le moment. Nous n'avons pas encore décidé de ce que nous ferons l'année prochaine. C'est une question que nous devons aborder et discuter avec l'équipe. Ensuite, nous établirons un plan et nous verrons quelles courses nous disputerons. Le Tour reste-t-il l'objectif principal ? Je pense que le Tour de France est tellement important que si l'on a la moindre chance, il faut la saisir. Le Tour est immense et il est difficile d'y gagner. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut peut-être le combiner avec d'autres courses ».