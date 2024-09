Cyclisme - Tour : Duel avec Vingegaard ? Pogacar monte encore d’un cran

Alexandre Higounet

Alors que des informations circulent actuellement autour du projet de Jonas Vingegaard d’être aligné au départ du Giro l’an prochain, Tadej Pogacar a accordé une interview à la Gazzetta Dello Sport au cours de laquelle il n’hésite pas à évoquer ouvertement l’hypothèse de monter encore d’un cran avec le triplé Giro-Tour-Vuelta…

Ces dernières heures, des informations en provenance de Belgique et d’Italie ont annoncé que le clan Vingegaard réfléchissait actuellement à l’opportunité de s’aligner l’an prochain au départ du Giro en plus du Tour de France, à l’image du doublé accompli par Tadej Pogacar cette saison. A l’analyse, il est difficile de ne pas y voir un message du Danois à l’intention du champion slovène pour lui indiquer qu’il n’a pas été marqué par sa défaite cette saison au Tour de France et qu’il est prêt à en découdre avec lui, quitte à aller le chercher sur le Giro afin de ne pas lui laisser le champ libre pour un doublé en Italie. Tadej Pogacar aura sans nul doute entendu le message.

Vingegaard envoie un message…

Hasard ou pas, à l’occasion d’un entretien accordé à La Gazzetta Dello Sport ce mardi, le leader slovène du Team UAE a évoqué de manière claire l’hypothèse qu’il se mette en quête d’un nouveau défi dans les Grands Tours, à savoir de tenter un jour l’incroyable triplé Giro-Tour-Vuelta. Pogacar a en effet répondu à la question autour de l’opportunité d’essayer le triplé cette saison après son doublé Giro-Tour, déclarant dans des propos rapportés par le site Sporza.be : « Cela aurait pu être fait, oui. Mais c'était la bonne décision de ne pas participer, car après le Tour, j'étais vraiment fatigué. Je suis content de m'être reposé. J'ai pu vivre un véritable été. Le tenter à l’avenir ? Peut-être à long terme, mais pas encore. Je suis encore jeune et je ne veux pas me détruire avec trois Grands Tours en quelques mois. C'est un gros risque. Il y a tellement de jours de course et la pression est très forte ».

… Pogacar livre une forme de réponse

S’il ne la considère pas à court terme, Pogacar n’exclut donc pas l’idée de tenter le triplé dans deux ou trois ans, lorsqu’il aura la « caisse » pour encaisser un tel programme. Et quand bien même ce n’était pas forcément l’intention première du Slovène, le fait est que dans le contexte, ces mots résonnent comme une réponse à Jonas Vingegaard…