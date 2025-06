Depuis plusieurs jours, l’équipe Visma-Lease A Bike, ainsi que le principal intéressé, affiche un réel optimisme sur le niveau de forme de Jonas Vingegaard. Pour que le staff de l’équipe hollandaise se laisse aller à afficher cette confiance en public, ce n’est probablement pas le fait du hasard. Explication.

Le leader danois de la formation Visma-Lease A Bike a en effet fait preuve d’une réelle confiance à l’approche des combats du Dauphiné Libéré et surtout du Tour de France, déclarant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Même l'année dernière, avant le Tour, je croyais encore que je pouvais viser la victoire. Évidemment, ça n'a pas marché, mais cette année, je me sens comme une personne complètement différente, pour être honnête, dans la façon dont mon corps réagit à l'entraînement, mais aussi dans la façon dont mon corps est en général. J'ai toujours aimé le processus qui consiste à atteindre le plus haut niveau possible pour le Tour de France ; c'est toujours le grand objectif, et j'aime toujours faire le travail difficile ici. Tout le monde fait un pas en avant en ce moment, donc évidemment, je dois aussi être meilleur qu'il y a deux ans, mais j'ai aussi le sentiment de progresser ».

L’optimisme du clan Vingegaard laisse augurer d’un grand combat avec Pogacar

Quelques jours avant, Richard Plugge, le patron de l’équipe hollandaise, s’était lui aussi montré optimiste : « Vingegaard au niveau de Pogacar ? Bien sûr. Jonas a dominé Pogacar deux années de suite. L’année dernière, après un début de saison très difficile et une fin de saison assez difficile physiquement, Jonas était également un sérieux concurrent. Et Jonas a de nouveau progressé. Je n’ai aucune raison de ne pas croire que nous pouvons à nouveau viser le jaune. On pourrait peut-être dire que Pogacar est meilleur sur les parcours du type Tour des Flandres, mais il s’agit d’une course de trois semaines. Et selon nous, Jonas est meilleur sur ce point, pour gérer l’accumulation de la fatigue, etc. En raison des circonstances, Jonas était tout simplement moins performant lors de la dernière semaine l’an dernier. Je pense que comme le Team UAE a progressé après le contre-la-montre de Combloux sur le Tour 2023, nous l’avons fait après l’an dernier. Nous nous concentrons principalement sur nous-même, sur la manière dont nous pouvons améliorer nos performances. Par rapport à l’an dernier, nous avons encore fait un grand pas en avant dans ce domaine ». Un tel élan d’optimisme, au-delà de la guerre des mots que peuvent parfois mener les équipes Visma-Lease A Bike et UAE Team Emirates avant le Tour, ne doit probablement rien au hasard : au sein du clan Vingegaard, on doit avoir des éléments chiffrés probants autour du niveau de forme du champion danois. Sinon, on n’afficherait assurément pas une telle confiance, quelle que soit la part d’intox qu’il peut y avoir parfois entre les clans Vingegaard et Pogacar. De quoi laisser augurer d’un grand combat au Tour de France...