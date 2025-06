Cyclisme : Pogacar-Vingegaard, la guerre des nerfs est repartie !

Alexandre Higounet

A quelques jours du départ du Dauphiné Libéré et à moins d’un mois de celui du Tour de France, la pression monte entre les deux rivaux pour le maillot jaune, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. En début de semaine, on a d’ailleurs assisté à plusieurs sorties médiatiques indiquant que la guerre des nerfs avait bel et bien été réactivée entre les deux camps.

Alors que le départ du Tour de France se profile à grands pas, la guerre des nerfs est logiquement reparti de plus belle entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, qui pour la première fois depuis trois ans devraient s’expliquer en juillet au maximum de leurs possibilités. Les deux clans le savent, la question du plus fort sera cette fois réellement sur la table.

« Selon nous, Jonas est meilleur sur une course de trois semaines » En début de semaine, regonflé par la grande victoire de Simon Yates au Giro après un gros travail collectif, Richard Plugge, le patron de la formation Visma-Lease A Bike, a ouvert le bal en indiquant que Vingegaard était intrinsèquement plus à l’aise pour les Grands Tours que son rival et qu’il avait encore progressé cette saison : « Vingegaard au niveau de Pogacar ? Bien sûr. Jonas a dominé Pogacar deux années de suite. L’année dernière, après un début de saison très difficile et une fin de saison assez difficile physiquement, Jonas était malgré tout un sérieux concurrent. Et Jonas a de nouveau progressé. Je n’ai aucune raison de ne pas croire que nous pouvons à nouveau viser le jaune. On pourrait peut-être dire que Pogacar est meilleur sur les parcours du type Tour des Flandres, mais il s’agit d’une course de trois semaines. Et selon nous, Jonas est meilleur sur ce point, pour gérer l’accumulation de la fatigue, etc. En raison des circonstances, Jonas était tout simplement moins performant lors de la dernière semaine l’an dernier. Je pense que comme le Team UAE a progressé après le contre-la-montre de Combloux sur le Tour 2023, nous l’avons fait après l’an dernier. Nous nous concentrons principalement sur nous-même, sur la manière dont nous pouvons améliorer nos performances. Par rapport à l’an dernier, nous avons encore fait un grand pas en avant dans ce domaine ».