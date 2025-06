Cyclisme - Tour de France : Evenepoel meilleur que l’an dernier ? Le verdict tombe

Alexandre Higounet

Alors qu’il va affronter Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sur les routes du Dauphiné, à quelques semaines du départ du Tour de France, Remco Evenepoel est-il mieux que l’an dernier, où sa forme lui avait permis de terminer troisième sans pour autant pouvoir réellement lutter avec ses deux rivaux ? Son entraîneur a répondu en début de semaine...

Dans quelques jours, Remco Evenepoel prendra le départ du Dauphiné Libéré, où il retrouvera ses deux rivaux du Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Interrogé en début de semaine, le champion belge préfère ne pas se mettre de pression pour un résultat, affirmant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis heureux de retrouver l'équipe. J'ai suivi un stage d'entraînement intensif en altitude dans la Sierra Nevada et je suis maintenant prêt pour le Dauphiné. Je ne peux pas dire que j'y vais avec des objectifs précis, car le plus important sera de voir comment je suis. Bien sûr, j'aimerais bien me battre pour quelques bons résultats, mais l'objectif est d'aborder les étapes une par une et de voir où cela nous mène la semaine prochaine ».

Evenepoel sera-t-il en mesure de jouer le maillot jaune cette saison ? Où en est donc Evenepoel à moins d’un mois du Tour de France ? Sera-t-il cette année en mesure de lutter pour le maillot jaune et non plus seulement pour le podium ? Au sortir d’un stage en Sierra Nevada, avant un autre à Tignes après le Dauphiné Libéré, l’entourage du champion olympique se montre plutôt optimiste, après avoir comparé ses données à celles de l’an dernier à la même époque.