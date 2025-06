Cyclisme : Del Toro-Carapaz, vers une révolution dans le cyclisme ?

Alexandre Higounet

L’épisode incroyable du col del Finestre entre Isaac Del Toro et Richard Carapaz, afin de savoir qui allait gérer la poursuite derrière le troisième au général Simon Yates parti dans un raid fantastique, pourrait bien avoir des conséquences très importantes sur les stratégies à l’avenir. Analyse.

L’épisode incroyable entre le maillot rose Isaac Del Toro et son premier dauphin Richard Carapaz lors de l’avant-dernière étape du Giro, conduisant à la victoire finale du troisième larron Simon Yates, après un raid fantastique lancé dans le terrible col del Finestre, pourrait-il avoir des conséquences à l’avenir et entraîner un changement radical d’attitude des leaders ? C’est fort possible...

Le choix de Carapaz pourrait faire date Depuis de longues années, lorsqu’un maillot de leader de Grand Tour se trouve en situation défensive, il profite systématiquement d’un combat mené entre ses poursuivants, qui plutôt que de tenter de le déstabiliser pour renverser la table et remporter la victoire finale, se courent les uns après les autres pour assurer leur place. Sur les pentes du col del Finestre, Isaac Del Toro a joué sur ce levier lorsque Simon Yates est parti, imaginant que Carapaz roulerait pour sauver sa deuxième place. Mais l’Equatorien n’a pas joué cette partition, estimant à juste titre que c’est avant tout au maillot rose de défendre son bien et qu’il n’allait pas le faire à sa place, d’autant que lui-même était là pour la victoire finale et pas pour la deuxième place. Et quand Del Toro a poursuivi son bluff pour faire craquer Carapaz, le leader d’Education First n’a pas flanché, mettant au final le Mexicain devant ses contradictions. Faute de les avoir résolues, Del Toro a perdu le maillot rose sans vraiment l’avoir défendu.