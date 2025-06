Cyclisme : Gareth Thomas allume le lieutenant de Pogacar

Alors qu’il était leader du Tour d’Italie à deux jours de la fin, Isaac Del Toro, l’un des lieutenants de Pogacar au sein de l’équipe UAE Team Emirates, a perdu le maillot rose suite à une stratégie totalement à l’envers lors la dernière étape de montagne. Une attitude qui a suscité bien des réactions, dont celle de l’ancien maillot jaune Geraint Thomas...

Alors qu’il était leader du Giro au matin de la dernière grosse étape de montagne, avec une quarantaine de secondes d’avance sur Richard Carapaz et quasiment une minute trente sur Simon Yates , Isaac Del Toro , le grand espoir mexicain et lieutenant de Tadej Pogacar chez UAE Team Emirates , a perdu son maillot rose au profit de Simon Yates après un choix tactique dramatique lors de l’ascension du terrible Col del Finestre.

Après plusieurs offensives de ses deux dauphins, Del Toro a un temps laissé partir Simon Yates , comptant sur Richard Carapaz pour rouler, estimant que l’Equatorien avait sa deuxième place en jeu au point d’oublier que ce dernier cherchait surtout à conquérir le maillot rose et qu’il n’allait donc pas le défendre à sa place. Enfermé dans sa tactique visant à forcer Carapaz à rouler à sa place, Isaac Del Toro a laissé Simon Yates s’envoler et avec lui le maillot rose.

Carapaz ne mâche pas ses mots non plus...

Une attitude qui a estomaqué l’ancien vainqueur du Tour de France Geraint Thomas. Le coureur de l’équipe Ineos a ainsi commenté « Qu’est-ce qu’il se passe » pendant la course avant de critiquer ouvertement Del Toro après l’étape à l’occasion d’un entretien avec Cycling Weekly relayé par cyclismactu.net : « Faut-il de l'expérience pour savoir que le troisième est en train de s'éloigner de vous et que si vous arrêtez de pédaler, il va gagner du temps ? Mec, mon fils Macs le sait, et il a 5 ans ». A l’arrivée, Richard Carapaz lui-même n’en revenait pas. Si l’Equatorien a finalement un temps mené le train pour revenir sur Simon Yates alors que l’écart n’était pas trop grand, il a tout cessé voyant que Del Toro ne le relayait pas, tout en étant en mesure de prendre sa roue lorsqu’il attaquait. Carapaz a ainsi déclaré après la ligne : « Nous aurions pu être les plus fort, mais ce sont les plus intelligents qui ont gagné. Del Toro a perdu le Giro parce qu’il n’a pas su comment courir dans cette situation ».