Cyclisme - Tour de France : Une grande surprise dans l’entourage de Pogacar ?

Le Tour d’Italie, qui se dispute actuellement, pourrait être le théâtre d’un grand changement dans l’entourage de Tadej Pogacar au sein de l’équipe UAE Team Emirates. Juan Ayuso, leader désigné au Giro et potentiel futur prétendant au Tour de France aux côtés du Slovène, est en effet devancé pour l’instant par son coéquipier Isaac Del Toro, maillot rose avant la troisième semaine.

« Je suis le petit nouveau, j’ai du mal à croire que je sois aussi respecté »

En attendant, le jeune maillot rose a déclaré dimanche soir, à l’arrivée de l’étape : « Au moment de l’attaque de Bernal, on était avec l’équipe en train de contrôler le rythme, un peu pour temporiser, sans vraiment vouloir reprendre du temps sur l’échappée. L’équipe a fait un super boulot, et ensuite ils sont arrivés comme un train pour essayer de lancer l’attaque. J’ai vu, dans les réactions des gars d’INEOS, qu’Arensman allait tenter de créer un écart, et qu’Egan allait essayer aussi. J’ai alors essayé d’anticiper le moment où il allait y aller, et j’ai réagi rapidement. Quand je suis parti avec lui, j’ai vu Carapaz aussi, et comme j’ai d’autres concurrents pour le général derrière moi, j’ai simplement essayé de rouler avec eux, parce que ce sont des coureurs du classement général. Mon objectif était juste de rester devant, sans prendre trop de risques, et de toujours rester dans la course. Imaginez un pays entier derrière vous. C’est incroyable. Et tout le continent me soutient aussi, même les gars dans le peloton. Je suis le petit nouveau, et j’ai du mal à croire que je sois aussi respecté… Pour moi, ce sont tous des idoles, et maintenant je dois courir contre eux. C’est un immense rêve pour moi ».