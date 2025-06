Cyclisme - Tour de France : Un atout décisif pour Vingegaard face à Pogacar ?

Alors que Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ont lancé à fond leur préparation pour le Tour de France, un élément intervenu il y a quelques jours pourrait bien jouer un rôle important en faveur du leader danois lors des grands combats du mois de juillet. Explication.

Le raid du duo Van Aert-Simon Yates regonfle l’équipe à bloc

Et mieux, ce raid décisif a été rendu possible par un gros travail collectif de la formation Visma-Lease A Bike, et notamment une aide impressionnante de Van Aert, échappé à l’avant et qui s’est arraché pour basculer au sommet du Finestre avant son leader afin de pouvoir ensuite l’emmener à bloc jusqu’au pied de la dernière ascension. Un tableau noir tactique qui va clairement resserrer les rangs de l’équipe hollandaise avant les combats de juillet. Au sein de Visma-Lease A Bike, on avait besoin de croire de nouveau aux vertus du collectif, et cet énorme retournement de situation au Giro en apporte la preuve.