Cyclisme - Tour de France : Ce signe fort sur les chances de Remco Evenepoel

A un mois du départ du Tour de France, où en est Remco Evenepoel ? Sera-t-il en mesure de lutter cette fois pour le maillot jaune face à Pogacar et Vingegaard ? Un chiffre, révélé par l’entraîneur du leader de la Soudal-Quickstep, ouvre des perspectives très intéressantes. Analyse.

« Il a déjà une longueur d’avance sur l’an dernier »

A quelques jours du départ du Dauphiné Libéré, une question s’impose inévitablement au sujet du leader de la Soudal-Quickstep : sera-t-il en mesure de faire mieux que l’an dernier et de lutter réellement pour le maillot jaune malgré sa longue blessure hivernale ? Interrogé par le média flamand Het Nieuwsblad, Koen Pelgrim, l’entraîneur de Remco Evenepoel, s’est montré plutôt optimiste : « Remco est nettement meilleur que l'an dernier, où il avait commencé le stage d'entraînement en altitude pour le Dauphiné avec un déficit. Il était en difficulté au début et il n'était vraiment pas au niveau que nous espérions. De ce point de vue, il a déjà une longueur d'avance sur l'an dernier. Après l'accumulation des compétitions au printemps, la semaine de repos lui a fait du bien et il a pu commencer le stage d'entraînement en altitude à un assez bon niveau. Au total, à cause de sa pause hivernale et de ses blessures, il n'a pas roulé pendant quatre mois. On ne peut pas se rattraper comme ça. On peut retrouver un bon niveau assez rapidement, mais ce sont ces derniers points de pourcentage qui sont cruciaux. Pour cela, il faut pouvoir s'entraîner régulièrement sur une longue période. Nous espérons que Remco pourra regagner ces deux ou trois derniers points de pourcentage dans les semaines à venir. Il a progressé d'un cran par rapport à la saison dernière avant le Dauphiné. L'an dernier, Remco avait ensuite beaucoup progressé entre le Dauphiné et le Tour. Il faudra donc voir si Remco sera toujours au-dessus au départ du Tour ».