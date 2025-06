Cyclisme - Tour de France : Le clan Vingegaard prêt à tout chambouler dans Montmartre !

L’annonce du nouveau de parcours de la dernière étape du Tour de France dans les rues de Paris, avec notamment trois ascensions de la butte de Montmartre, a ouvert des réflexions dans les états-majors des grandes équipes. Et au sein de la formation de Jonas Vingegaard, on compte bien profiter de cette ultime possibilité de renverser la table si cela s’avère nécessaire.

« Si nécessaire, on fera tout pour tout chambouler »

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Richard Plugge, le patron de l’équipe Visma-Lease A Bike, a bien compris l’intérêt de cette innovation. A l’occasion d’un podcast de Wielerflits, Plugge a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'est toujours bon pour quelqu'un. Au final, c'est le parcours. Donc si nécessaire, on va semer le chaos là aussi, on fera tout pour tout chambouler. Ça fait partie du parcours. Maintenant, si vous me demandez si Montmartre est une bonne idée, je ne sais pas ». Habituée à des coups d’éclat tactique, à l’image du renversement opéré lors de l’avant-dernier étape du Giro au profit de Simon Yates en partie grâce à un gros travail de Wout Van Aert, l’équipe hollandaise n’exclut donc pas de lancer un gros coup en faveur de Vingegaard si nécessaire…