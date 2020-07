Cyclisme

Cyclisme : Les confidences de Geraint Thomas sur Chris Froome

Publié le 19 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 19 juillet 2020 à 15h37

Alors que Chris Froome vit ses derniers moments chez Ineos, Geraint Thomas s'est confié sur son coéquipier, tout en évoquant la question du leadership.

Quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome aborde cette édition 2020 avec de nombreuses inconnues. En effet, disputant sa dernière Grande Boucle avec Ineos, le Britannique sera évidemment scruté de près par les observateurs, d'autant plus avec la question du leadership au sein de son équipe. Un rôle prépondérant car cela a été un des facteurs du départ de Froome vers l’équipe Israël Start-Up Nation suite à l'émergence d’Egan Bernal et la présence de Geraint Thomas. Interrogé sur le cas de leadership au sein d’Ineos, le vainqueur du Tour 2018 a fait passer de grandes annonces concernant son coéquipier anglais…

« La plus grande menace pourrait venir de Pavel Sivakov »