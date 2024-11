Cyclisme - Tour de France : Evenepoel n’a pas peur de Pogacar

Alexandre Higounet

De passage à la cérémonie organisée par le Het Nieuwsblad pour décerner le trophée du coureur belge de l’année, Remco Evenepoel n’a pas éludé les questions entourant la saison prochaine. Et il apparaît clair que le double champion olympique n’a pas été marqué psychologiquement par la domination de Pogacar en 2024. Loin de là.

Actuellement en vacances après une saison bien remplie, Remco Evenepoel s’est tout de même rendu à la cérémonie des « Flandriens », organisée par le média flamand Het Nieuwsblad, afin de recevoir le trophée de Flandrien de l’année, récompensant le meilleur coureur belge de la saison.

« Ma 3ème place sur le Tour m’a énormément motivé pour faire mieux »

A cette occasion, comme rapporté par cyclismactu.net, Remco Evenepoel a été interrogé sur ses ambitions pour la saison prochaine, et il n’a pas fait mystère qu’elles étaient principalement tournées vers les Grands Tours, à commencer par le Tour de France : « Le Tour n'est pas un jeu. Ce n’est pas évident de faire le classement général. Tout le monde doit vraiment être à 110 %. Je ne vais pas dire que ce n’était pas bien cette année, mais je pense que ça aurait pu être mieux. Après, il faut voir le niveau de forme de certains coureurs. Ma troisième place sur le Tour m'a énormément motivé pour faire mieux sur un grand tour. Peu importe lequel, mais j'aimerais vraiment avoir à nouveau le sentiment de gagner un Grand Tour. Ce sera donc l’accent mis pour l'année prochaine ».

« La saison dernière, j’ai dominé les contre-la-montres »

Et dans cette optique, un élément décisif ressort, tant des ambitions clairement exprimées par le champion belge que par son analyse des forces en présence : il n’a pas peur de Pogacar. Conscient de ses atouts, et notamment qu’il peut le battre contre-la-montre, le double champion olympique ne se met pas de barrière psychologique autour de la domination de Pogacar, et sait qu’une victoire dans le Tour passera par sa capacité à le suivre en haute montagne : « La saison dernière, j’ai dominé les contre-la-montre. J'ai aussi remarqué que je fais partie des meilleurs grimpeurs, mais il y en a deux encore meilleurs. Pogacar et Vingegaard sont mes nouvelles références. On peut dire que je suis jeune et que j'ai encore le temps de gagner des Grands Tours, mais j'ai 25 ans. Peut-être que je ferai ça pendant encore cinq ou six ans, donc le moment est venu. Tout le monde sait que mes objectifs restants sont de gagner le Giro et le Tour, donc je veux m'y investir pleinement ».