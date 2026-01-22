Cyclisme : Pogacar est bien dans l'idée d'enchaîner la Vuelta après le Tour de France

Alors qu'il compte déjà un palmarès incroyable au niveau des classiques et des courses d'un jour, Tadej Pogacar reste paradoxalement relativement « démuni » en Grands Tours, le Tour de France mise à part, puisqu'il n'a remporté qu'un seul Giro. Conscient de cette réalité, le champion slovène apparaît déterminé à s'attaquer cet été à la Vuelta, quelques semaines après le Tour de France.
Si Tadej Pogacar survole les saisons, remportant la grande majorité des courses dont il prend le départ, il n'en a paradoxalement pas un palmarès très fourni en Grands Tours. Mis à part, évidemment, ses quatre Tours de France, le double champion du monde n'a gagné qu'un Tour d'Italie à ce jour et aucun Tour d'Espagne.
« J'aurai à disputer la Vuelta, et quand ce jour arrivera, je serai impatient »
Conscient de cette réalité, le champion slovène intègre de plus en plus le Giro et la Vuelta dans son raisonnement. Et à court terme, particulièrement la Vuelta, comme il l'a indiqué cet hiver à l'évocation d'une participation en 2026 : « C'est toujours difficile de combiner le Tour de France et la Vuelta. Mais un jour, j'aurai à disputer la Vuelta, et quand ce jour arrivera, je serai impatient. La Vuelta en 2026 ? Cela ne correspond pas très bien au calendrier des Championnats du monde, mais c’est bien que le départ se tienne à Monaco ».
Il n'a pas caché que la Vuelta deviendra son objectif numéro un s'il gagne Milan San Remo et Paris-Roubaix
Si alors Tadej Pogacar n'avait pas encore arrêté de décision, il l'a a priori fait depuis : aujourd'hui tout porte à croire qu'il part dans l'idée de courir le Tour d'Espagne dans l'enchaînement du Tour de France. Devant les micros, le Slovène n'a pas caché que s'il remportait Milan San Remo et Paris-Roubaix, son prochain objectif prioritaire serait de gagner la Vuelta. Et à l'occasion de la présentation de la saison, on a pu saisir au travers des propos tenus par le staff de l'équipe UAE, que la probabilité que Tadej Pogacar soit au départ était réelle, mais que sa participation n'était pas annoncée pour ne pas renouveler l'épisode malheureux de l'an dernier, où le Slovène devait courir la Vuelta avant d'y renoncer devant son état d'épuisement après le Tour de France. Si le double champion du monde sort du Tour de France avec un état de fraîcheur acceptable, il enchaînera très probablement avec la Vuelta.