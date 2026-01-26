Cyclisme : « Pogacar doit apprendre à appuyer sur le bouton annuler »

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar s'attaque à deux missions très difficiles cette saison en visant en priorité la victoire sur Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès, les deux courses qui s'annoncent parmi les dures à remporter pour lui. Chris Horner, ancien vainqueur du Tour d'Espagne en 2023, a livré le point sur lequel Pogacar devait encore progresser pour l'emporter, et quelle pourrait être la meilleure stratégie à suivre.

Tadej Pogacar s'est fixé comme objectif prioritaire de remporter les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès, à savoir Milan San Remo et Paris-Roubaix. La mission s'annonce particulièrement ardue pour le champion slovène tant les deux courses sont de loin les plus difficiles à gagner pour lui. Parce qu'elle n'est pas assez exigeante pour éliminer les sprinters pour Milan San Remo. Parce que Pogacar souffre d'un déficit dans le franchissement des pavés face aux grands spécialistes du genre, notamment Mathieu Van der Poel, pour espérer les distancer pour Paris-Roubaix.

« Imposer un rythme soutenu dans la Cipressa, ça sert à… quoi ? » Interrogé sur le sujet lors du podcast Beyond the Coverage, relayé par cyclinguptodate.com, Chris Horner, l'ancien coureur américain, vainqueur notamment de la Vuelta en 2013, a livré son analyse, pointant du doigt le fait que Pogacar devait surtout s'améliorer tactiquement, être capable de changer d'option en cours de route si les circonstances l'exigent, rejoignant un peu Vincenzo Nibali dans son analyse, le champion italien estimant que pour gagner Milan San Remo, Pogacar ne devait pas chercher à imposer sa force, une option qui ne marchera pas sur la Primavera, mais plutôt courir en étant malin et fin tactiquement. Chris Horner a ainsi lancé : « Quand tu arrives en haut de la Cipressa et que tu n'as pas le scénario qui était envisagé au départ, si tu n'a plus Del Toro avec toi, il faut appuyer sur le bout Annuler. C'est compliqué quand tu as mis un plan en place depuis des mois et qu'il faut l'abandonner, mais Tadej, tu dois apprendre à appuyer sur le bouton Annuler. Quelle stratégie je ferais pour Milan San Remo ? Relâchez les gaz. Dites à Tim Wellens de ralentir… Imposer un rythme soutenu dans la Cipressa, ça sert à… quoi ? A disloquer le peloton ? Ok, mais il faut surtout faciliter la tâche à un coureur comme Isaac Del Toro pour qu’il se place mieux, et une fois au pied du Poggio, vous aurez Jonathan Narvaez, Tim Wellens et Isaac Del Toro, prêts à attaquer ou à mener le Poggio à fond afin que Pogacar s'envole ».