Cyclisme

Cyclisme : Peter Sagan annonce la couleur pour Paris-Roubaix !

Publié le 3 octobre 2021 à 11h35 par T.M.

Ce dimanche, le peloton va prendre le départ de Paris-Roubaix. Un rendez-vous évoqué par Peter Sagan.

Annulé l’année dernière, le Paris-Roubaix revient au programme des coureurs. Ce dimanche, le peloton va s’élancer pour l’Enfer du Nord et la course s’annonce dantesque en raison des conditions climatiques. Les costauds devront donc être au rendez-vous pour tenter de s’imposer sur la Vélodrome de Roubaix. Déjà vainqueur du Paris-Roubaix en 2018, Peter Sagan sait dans quoi il s’engage et le grand défi qui l’attend.

« Cela va être une course très intéressante »