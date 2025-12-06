Mbappé, Messi, Yamal... Qui va remporter la Coupe du Monde 2026 ?

Amadou Diawara

La prochaine Coupe du Monde aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Alors que la compétition est programmée entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, le tirage au sort a été réalisé ce vendredi à Washington DC. Selon vous, qui va remporter le Mondial ? A vos votes !

Ce vendredi, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a été réalisé à Washington DC. Alors que la compétition est programmée du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, les équipes qualifiées ont pris connaissance et leur groupe et de certains de leurs adversaires. Pour rappel, quelques nations doivent disputer les barrages pour récupérer les dernières places.

Coupe du Monde 2026 : Bras de fer entre Mbappé et Yamal ? Pour cette Coupe du monde 2026, deux équipes sont les grandes favorites : la France de Kylian Mbappé, finaliste de la dernière édition au Qatar et vainqueur en 2018, et l'Espagne de Lamine Yamal, champion d'Europe en titre.