Lamine Yamal : La vérité éclate sur ses affaires de famille !

Etoile montante du football espagnol et mondial, Lamine Yamal (18 ans) est partie pour connaître une carrière surmédiatisée. Chacun de ses faits et gestes sont grandement commentés et certaines critiques fusent au sujet de sa famille, y compris son père. Gerard Piqué, ex-joueur du FC Barcelone, est passé aux aveux.
A tout juste 18 ans, Lamine Yamal a déjà un palmarès qui en ferait rêver plus d'un. Un Euro avec l'Espagne en 2024 ainsi que plusieurs trophées avec le FC Barcelone dont des coupes nationales ainsi que la Liga. Le Golden Boy 2024 et le dauphin d'Ousmane Dembélé au Ballon d'or 2025 est sans contestation possible une des stars du football mondial. Néanmoins, l'influence de son cercle proche sur certains de ses dérapages, et notamment son père, a été pointée du doigt dans les médias.
«Je pense que ça l'a amené à apprendre beaucoup de choses beaucoup plus vite que les autres»
RMC, pour l'émission Rothen s'enflamme, a bénéficié d'une interview avec Gerard Piqué qui connaît bien le FC Barcelone pour y avoir été en partie formé et ayant effectué la plus grande partie de sa carrière au Barça. L'occasion pour lui d'évoquer le cas Lamine Yamal assez spécial à ses yeux et notamment en raison de sa famille.
« Vu de France, on parle de son talent mais aussi beaucoup de ses affaires extrasportives. Quel regard portez-vous sur lui? Échangez-vous avec souvent avec lui? Auriez-vous des conseils à lui donner ? Ce que je sais, c'est que Lamine Yamal est un joueur vraiment très très spécial. A son âge, je ne me souviens pas d'un joueur dans l'histoire qui a eu autant d'impact que lui. C'est un garçon très jeune, avec une réalité très différente de celle des autres, qui est le fruit d'une situation familiale très particulière. Et je pense que ça l'a amené à apprendre beaucoup de choses beaucoup plus vite que les autres ».
«Ce qui se passe en dehors du terrain devient de plus en plus important. Que ça nous plaise ou non»
Outre l'aspect familial qui n'est qu'une facette de la personnalité de Lamine Yamal, la marque qu'est devenue la jeune star du FC Barcelone dépasse la question basique du football et du sport. Gerard Piqué s'en est expliqué. « Et je crois aussi que, dans le football actuel, ce qui se passe en dehors du terrain devient de plus en plus important. Que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Il y a des gens à qui ça plaît moins, qui veulent se concentrer uniquement sur ce qui se passe sur le terrain. Mais Lamine Yamal, c'est une marque mondiale, il va faire des danses sur TikTok, il va créer d'autres contenus, pas seulement quand il porte le maillot du Barça ou de la sélection espagnole, et ça, qu'on l'apprécie ou pas, c'est la direction que prend le football et que prend le sport en général. Le sport américain a pris cette voie depuis longtemps, avec LeBron, avec Steph Curry, avec les joueurs de football américain. Ça compte énormément parce que sur le plan commercial, pour les marques, un joueur qui transmet beaucoup de choses au-delà du terrain, c'est quelqu'un de très demandé et aussi très apprécié par le public. Si Lamine Yamal n'était pas Lamine Yamal en dehors du terrain, peut-être qu'il n'aurait pas fini deuxième du Ballon d'or. Donc je pense qu'on doit comprendre que les joueurs ont une vraie vie en dehors du terrain et que chacun la gère comme il peut. Et Lamine Yamal en est clairement un bon exemple ».