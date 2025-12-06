Lamine Yamal : La vérité éclate sur ses affaires de famille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Etoile montante du football espagnol et mondial, Lamine Yamal (18 ans) est partie pour connaître une carrière surmédiatisée. Chacun de ses faits et gestes sont grandement commentés et certaines critiques fusent au sujet de sa famille, y compris son père. Gerard Piqué, ex-joueur du FC Barcelone, est passé aux aveux.

A tout juste 18 ans, Lamine Yamal a déjà un palmarès qui en ferait rêver plus d'un. Un Euro avec l'Espagne en 2024 ainsi que plusieurs trophées avec le FC Barcelone dont des coupes nationales ainsi que la Liga. Le Golden Boy 2024 et le dauphin d'Ousmane Dembélé au Ballon d'or 2025 est sans contestation possible une des stars du football mondial. Néanmoins, l'influence de son cercle proche sur certains de ses dérapages, et notamment son père, a été pointée du doigt dans les médias.

«Je pense que ça l'a amené à apprendre beaucoup de choses beaucoup plus vite que les autres» RMC, pour l'émission Rothen s'enflamme, a bénéficié d'une interview avec Gerard Piqué qui connaît bien le FC Barcelone pour y avoir été en partie formé et ayant effectué la plus grande partie de sa carrière au Barça. L'occasion pour lui d'évoquer le cas Lamine Yamal assez spécial à ses yeux et notamment en raison de sa famille. « Vu de France, on parle de son talent mais aussi beaucoup de ses affaires extrasportives. Quel regard portez-vous sur lui? Échangez-vous avec souvent avec lui? Auriez-vous des conseils à lui donner ? Ce que je sais, c'est que Lamine Yamal est un joueur vraiment très très spécial. A son âge, je ne me souviens pas d'un joueur dans l'histoire qui a eu autant d'impact que lui. C'est un garçon très jeune, avec une réalité très différente de celle des autres, qui est le fruit d'une situation familiale très particulière. Et je pense que ça l'a amené à apprendre beaucoup de choses beaucoup plus vite que les autres ».