Lamine Yamal : Son successeur annoncé à l'étranger ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Phénomène absolu, Lamine Yamal fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans. Si l’ailier droit né en 2007 fait les beaux jours du Barça, le club catalan aurait déjà trouvé sa nouvelle pépite. En effet, la presse anglaise affirme que le club blaugrana est sur les traces de JJ Gabriel, âgé de 15 ans, et évoluant à Manchester United.

S’il y a bien un club capable de faire démarrer de très jeunes talents très tôt dans le monde professionnel, il s’agit bien du FC Barcelone. Au cours des dernières années, le Barça a notamment lancé Gavi, Marc Bernal, Pau Cubarsi, et surtout Lamine Yamal, désormais tous installés au sein de l’équipe première.

Un nouveau phénomène au Barça ? Et si le club catalan est réputé pour sa célèbre « Masia », les dirigeants n’hésitent pas à recruter d’immenses talents à l’étranger également. Ainsi, il se pourrait que le FC Barcelone ait trouvé sa future pépite, au sein du centre de formation de Manchester United. Tout juste âgé de 15 ans, JJ Gabriel est annoncé comme un crack mondial.