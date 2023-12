Cyclisme - Mercato : Départ déjà acté pour Julian Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

Alors que l’avenir de Julian Alaphilippe apparaissait incertain sachant qu’il entre dans sa dernière année de contrat, un élément intervenu récemment amène à penser que l’équipe Soudal-Quickstep a programmé son départ au terme de la saison, ou a minima qu’elle n’envisage pas à ce jour de lui proposer un nouveau bail. Explication.

Franck Alaphilippe, le cousin et entraîneur de Julian Alaphilippe, ne sera pas conservé l’an prochain par le staff de l’équipe Soudal-Quickstep, comme il l’a annoncé ces dernières heures à l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net : « J'ai eu la confirmation de mon non-renouvellement par le patron de l'équipe, Patrick Lefevere, fin octobre-début novembre ».

Une prolongation n’apparaît pas à l’ordre du jour...

Dans le contexte plutôt flou entourant l’avenir de Julian Alaphilippe, qui même s’il apparaît réinstallé dans un vrai leadership pour les classiques flandriennes et qu'il semble avoir « stabilisé » sa relation avec son patron Patrick Lefévère n’en reste pas moins en fin de contrat fin 2024, le message apparaît clair : l’équipe belge ne mise pas sur une prolongation de contrat du double champion du monde. En ne prolongeant pas son cousin et entraîneur, elle indique au contraire au double champion du monde qu'elle n'a pas l'intention de lui proposer un nouveau bail.

« Les tensions entre Patrick Lefévère et Julian rendaient ma situation un peu incertaine »