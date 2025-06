Cyclisme : Del Toro-Carapaz, il livre son verdict

A l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard a livré son analyse sur la passe d’arme entre Isaac Del Toro et Richard Carapaz sur les pentes du col del Finestre lors de l’avant-dernière étape du Giro, passe d’arme ayant coûté son maillot rose au premier au profit de Simon Yates.

« Si Del Toro se retient, c’est qu’il n’a pas les jambes »

Interrogé à l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard a livré une autre analyse, réfutant la possibilité d’une erreur tactique du maillot rose : « Quand Yates est sorti, un, il avait les jambes, et derrière, qui fait l'effort ? Carapaz ou Del Toro ? Logiquement, c'est Del Toro qui doit le faire, parce que c'est lui qui a le maillot. Si Del Toro se retient, c'est qu'il n'a pas les jambes pour aller le chercher. Et là, après, il va rester sur une course de marquage. Et puis, ni l'un ni l'autre n'ont été capables de faire la différence ou d'assurer un tempo qui leur aurait permis, éventuellement, dans la dernière ascension de Sestrières, de remettre les compteurs à zéro. Là, en plus, lorsqu'ils ont laissé Simon Yates prendre plus d'une minute d'avance, il y avait Wout Van Aert qui était devant... »