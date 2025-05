Cyclisme : Cet anecdote sympa avec Julian Alaphilippe

Alexandre Higounet

Hier mercredi, Julian Alaphilippe s’entraînait du côté de Boulogne sur Mer pour reconnaître le parcours de la deuxième étape du prochain Tour de France. L’occasion d’une anecdote très sympa et révélatrice de la gentillesse et de la simplicité du double champion du monde, racontée dans les colonnes de la Voix du Nord.

L’anecdote a été racontée dans les colonnes du quotidien La Voix du Nord. Elle s’est déroulée hier, alors que Julian Alaphilippe était en train de reconnaître le final de la deuxième étape du prochain Tour de France arrivant à Boulogne sur Mer.

Laurent Choquet, restaurateur à Gauchin-Verlouingt, raconte ainsi au média nordiste : « Je préparais les tableaux avec le menu quand j’ai vu la voiture de course cycliste se garer devant le restaurant. Je me suis dit que s’ils étaient là pour les 4 Jours de Dunkerque, ils s’étaient trompés de route ! ». Quelques instant plus tard, le chef du restaurant Le Petit Gauchin voit entrer un homme qui lui demande s’il est possible de prendre deux cafés. « Vous êtes avec un cycliste ? Un stagiaire ? » interroge le restaurateur. « Non, avec Julian Alaphilippe, vous connaissez ? ».

Quelques instants plus tard, Julian Alaphilippe était donc attablé pour son café, comme le raconte La Voix du Nord, et le champion français a gentiment discuté avec son hôte tout en posant volontiers pour quelques photos avant d’enfourcher son vélo pour repartir à l’entraînement. Laurent Choquet raconte : « Il a vraiment été très sympa, et plaisantait en disant que la prochaine fois, il n’aura pas le temps de s’arrêter ! Il était là pour faire la reconnaissance d’une partie de l’étape du Tour de France du 6 juillet jusqu’à Boulogne ». Au-delà de la dimension sympathique de l’anecdote, elle vient confirmer à quoi tient la grande popularité du double champion du monde : outre ses titres, ses victoires et son courage en course, son naturel généreux, chaleureux et simple, comme sa sincérité, sont clairement perçus par le public. Cette petite pose impromptue pour un café en apporte une nouvelle confirmation.