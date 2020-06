Cyclisme

Cyclisme : Après le Tour de France, Egan Bernal se fixe de grands objectifs !

Publié le 5 juin 2020 à 14h35 par T.M.

Alors qu’Egan Bernal tâchera de conserver son titre sur le Tour de France cette année, le coureur INEOS s’est déjà fixé ses objectifs pour les prochaines années

L’été dernier, en l’absence de Chris Froome, c’est son équipier chez INEOS, Egan Bernal qui a réussi à tirer son épingle du jeu sur le Tour de France. En effet, le coureur de 23 ans a été plus fort que tout le monde dans les dernières ascensions, faisant notamment énormément de mal à Julian Alaphilippe. Il a ainsi réussi à ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées devenant le premier Colombien à inscrire son nom au palmarès. Désormais, Bernal va tenter de réaliser le back-to-back et remporter la prochaine édition de la Grande Boucle. L’objectif est donc fixé pour 2020, et pour ce qui est de 2021 et 2022, cela est également le cas.

Après le Tour, place au Giro et à la Vuelta !