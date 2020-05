Cyclisme

Cyclisme : Tour, Giro… Contador annonce de grandes choses pour Bernal !

Publié le 29 mai 2020 à 21h35 par J.-G.D. mis à jour le 29 mai 2020 à 21h36

Alberto Contador, ancienne star du peloton, estime que Egan Bernal a toutes les capacités afin de remporter le Giro et le Tour de France en 2021.

Vainqueur de la dernière édition du Tour de France, Egan Bernal aura forcément à coeur de conserver sa couronne. Le Colombien ne se sacrifiera pas pour ses deux coéquipiers d’INEOS : Christopher Froome, désireux d’entrer dans le cercle fermé des quintuples vainqueurs de la Grande Boucle, et Geraint Thomas. Le jeune coureur de 23 ans pourrait donc briller sur la 107 édition du Tour (29 août au 20 septembre). Via des propos relayés par Cyclism Actu ce vendredi, Alberto Contador se montre optimiste pour Bernal.

« Giro-Tour de France ? Je pense même que Bernal peut y arriver dès 2021 »