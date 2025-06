«C'est trop gros» : Marion Rousse annonce une folie !

Alors que la quatrième édition du Tour de France Femmes se déroulera cet été, en 2026 cela s'annonce encore plus grandiose. Marion Rousse se confie sur la croissance de la Grande Boucle féminine qui peut désormais exister en se dissociant totalement de l'édition masculine.

Marion Rousse annonce du lourd pour 2026

« Elle grandit vite, presque trop vite (sourire). Je me revois à la première édition avec toutes mes questions et mes doutes. On se demandait si ça allait fonctionner et susciter l’intérêt. Aujourd’hui, on n’a plus de doutes. Les gens nous ont adoptées. On est dans le paysage du sport. Les nouvelles dates, désormais décalées des hommes, le prouvent. On a plus besoin des hommes pour exister sur le Tour. Les Jeux l’ont montré l’an dernier. Il n’y a plus besoin de la bande-annonce des hommes pour nous lancer. Maintenant, les gens nous attendent. Et il y a une autre raison pour s’éloigner du Tour hommes », confie-t-elle dans les colonnes du Parisien, avant d'en dire plus.